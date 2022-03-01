Покинутые авто на железнодорожном вокзале Львова эвакуируют, – Садовый

Из-за массовой эвакуации украинцев возле железнодорожного вокзала Львова накопилось много автомобилей.

Как отметил мэр Львова Андрей Садовый, вскоре их планируют эвакуировать.

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Покинутые авто на железнодорожном вокзале будут эвакуированы

Сейчас на улицах возле вокзала много автомобилей, которые очень часто покидают вынужденно перемещенные лица или львовяне, пересекающие украинскую границу. Покинутые машины ограничивают движение на дорогах и создают неудобства жителям.

Не оставляйте свои автомобили на улицах города, ведь их тоже могут эвакуировать.

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