Як зазначив мер Львова Андрій Садовий невдовзі їх планують евакуювати.

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Покинуті авто на залізничному вокзалі будуть евакуйовані

Зараз на вулицях біля вокзалу багато автомобілів, які дуже часто залишають вимушено переміщені особи або львів’яни, які перетинають український кордон. Покинуті машини обмежують рух на дорогах та створюють незручності для мешканців.

Не залишайте свої авто на вулицях міста, адже їх теж можуть евакуювати.



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