Сторонники Трампа напали на журналистов и разбили технику: видео
В Вашингтоне сторонники Дональда Трампа 6 января взяли штурмом здание Капитолия, где заседал Конгресс. Кроме этого, митингующие также напали на представителей СМИ и крушили их технику.
Протестующие напали на съемочные группы различных каналов, которые были вблизи Капитолия. Видео в своем твиттере опубликовал журналист сайта новостей Townhall.com Хулио Росас.
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Разъяренные митингующие били и уничтожали технику крупных СМИ. На кадрах заметно, как корреспонденты и операторы вынуждены были покинуть аппаратуру, и убегать от агрессивно настроенных людей.
Сторонники Трампа считают, что крупные СМИ, как CNN или NBC подают американцам ложную информацию. Как отметила журналистка The National News Джойс Карам, Трамп с 2016 года был негативно настроен в отношении различных медиа.
Протестующие разбили технику журналистов: видео
Беспорядки в Вашингтоне: что известно
- 6 января 2021 года Конгресс должен был официально объявить о победе Джо Байдена на президентских выборах в США. Однако Трамп призвал своих сторонников выйти на протест.
- Митингующие взяли штурмом здание Капитолия в Вашингтоне, где заседал Конгресс.
- Сенаторов из Капитолия эвакуировали в специальных противогазах, поскольку правоохранители использовали внутри здания слезоточивый газ.
- В результате столкновений с силовиками пострадали несколько протестующих. Одна женщина получила огнестрельное ранение.
- На фоне протестов в Вашингтоне мэрия ввела комендантский час.
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