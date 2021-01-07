В Вашингтоне сторонники Дональда Трампа 6 января взяли штурмом здание Капитолия, где заседал Конгресс. Кроме этого, митингующие также напали на представителей СМИ и крушили их технику.

Протестующие напали на съемочные группы различных каналов, которые были вблизи Капитолия. Видео в своем твиттере опубликовал журналист сайта новостей Townhall.com Хулио Росас.

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Разъяренные митингующие били и уничтожали технику крупных СМИ. На кадрах заметно, как корреспонденты и операторы вынуждены были покинуть аппаратуру, и убегать от агрессивно настроенных людей.

Сторонники Трампа считают, что крупные СМИ, как CNN или NBC подают американцам ложную информацию. Как отметила журналистка The National News Джойс Карам, Трамп с 2016 года был негативно настроен в отношении различных медиа.

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