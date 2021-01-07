Прихильники Трампа напали на журналістів та розтрощили техніку: відео
У Вашингтоні прихильники Дональда Трампа 6 січня взяли штурмом будівлю Капітолію, де засідав Конгрес. Крім цього, мітингувальники також напали на представників ЗМІ та трощили їхню техніку.
Протестувальники напали на знімальні групи різних каналів, які були поблизу Капітолію. Відео у своєму твіттері опублікував журналіст сайту новин Townhall.com Хуліо Росас.
Читайте також Штурм Капітолію організовували та координували у соцмережах, – ЗМІ
Розлючені мітингувальники били та знищували техніку великих ЗМІ. На кадрах помітно, як кореспонденти і оператори змушені були залишити апаратуру, і втікати від агресивно налаштованих людей.
Прихильники Трампа вважають, що великі ЗМІ, як CNN чи NBC подають американцям неправдиву інформацію. Як відзначила журналістка The National News Джойс Карам, Трамп з 2016 року був негативно налаштований щодо різних медіа.
Протестувальники розтрощили техніку журналістів: відео
Заворушення у Вашингтоні: що відомо
- 6 січня 2021 року Конгрес мав офіційно оголосити про перемогу Джо Байдена на президентських виборах у США. Однак Трамп закликав своїх прихильників вийти на протест.
- Мітингувальники взяли штурмом будівлю Капітолію у Вашингтоні, де засідав Конгрес.
- Сенаторів із Капітолію евакуйовували у спеціальних протигазах, оскільки правоохоронці використовували всередині будівлі сльозогінний газ.
- Внаслідок сутичок з силовиками постраждали кілька протестувальників. Одна жінка зазнала вогнепального поранення.
- На тлі протестів у Вашингтоні мерія запровадила комендантську годину.
Поділитися новиною