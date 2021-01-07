У Вашингтоні прихильники Дональда Трампа 6 січня взяли штурмом будівлю Капітолію, де засідав Конгрес. Крім цього, мітингувальники також напали на представників ЗМІ та трощили їхню техніку.

Протестувальники напали на знімальні групи різних каналів, які були поблизу Капітолію. Відео у своєму твіттері опублікував журналіст сайту новин Townhall.com Хуліо Росас.

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Розлючені мітингувальники били та знищували техніку великих ЗМІ. На кадрах помітно, як кореспонденти і оператори змушені були залишити апаратуру, і втікати від агресивно налаштованих людей.

Прихильники Трампа вважають, що великі ЗМІ, як CNN чи NBC подають американцям неправдиву інформацію. Як відзначила журналістка The National News Джойс Карам, Трамп з 2016 року був негативно налаштований щодо різних медіа.

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