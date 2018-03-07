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Поклонская забила тревогу из-за намерения Собчак посетить Крым

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Поклонская раскритиковала Собчак за просьбу о разрешении Украины на визит в Крым
Поклонская раскритиковала Собчак за просьбу о разрешении Украины на визит в Крым / Фото из свободных источников

Депутат Госдумы России и бывшая "прокурор" аннексированного Крыма Наталья Поклонская увидела в действиях кандидата в президенты РФ Ксении Собчак признаки сепаратизма из-за того, что Собчак попросила власти Украины разрешить ей посетить полуостров.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на пост Поклонской в соцсети "ВКонтакте".

Отметим, что 6 марта Собчак заявила, что направила письмо в посольство Украины в России с просьбой разрешить ей въезд в Крым через территорию Украины. При этом Собчак заверила, что не будет проводить предвыборную агитацию в аннексированом Крыму.

Спрашивая разрешения киевской власти на въезд на территорию одного из субъектов Российской Федерации, Ксения Собчак публично демонстрирует, что не считает этот регион частью страны, президентом и верховным главнокомандующим которой она планирует стать,
– написала в сети Поклонская.

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"Отсюда возникает вопрос: как можно быть главой государства, не признавая при этом ее территориальную целостность? (Надеюсь, этот вопрос уже заинтересовал ЦИК)", – добавила депутат Госдумы России.

При этом Поклонская напомнила о визите Собчак в Крым в середине апреля 2014: "Тогда никакого разрешения не спрашивала у киевской власти".

Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Аннексия Крыма Выборы в России 2018 Ксения Собчак
Источник: 24 Канал
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