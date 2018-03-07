Поклонська забила на сполох через намір Собчак відвідати Крим

Депутат Держдуми Росії та колишня "прокурор" анексованого Криму Наталія Поклонська побачила в діях кандидата в президенти РФ Ксенії Собчак ознаки сепаратизму через те, що Собчак попросила владу України дозволити їй відвідати півострів.

Про це повідомляє РБК з посиланням на пост Поклонської в соцмережі "ВКонтакте".

Зазначимо, що 6 березня Собчак заявила, що надіслала листа у посольство України в Росії з проханням дозволити їй в'їзд до Криму через територію України. При цьому Собчак запевнила, що не проводитиме передвиборну агітацію в анексованому Криму.

Питаючи дозволу київської влади на в'їзд на територію одного з суб'єктів Російської Федерації, Ксенія Собчак публічно демонструє, що не вважає цей регіон частиною країни, президентом і верховним головнокомандувачем якої вона планує стати,

– написала в мережі Поклонська.

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"Звідси виникає питання: як можна бути головою держави, не визнаючи при цьому її територіальну цілісність? (Сподіваюся, це питання вже зацікавило ЦВК)", – додала депутат Держдуми Росії.

При цьому Поклонська нагадала про візит Собчак до Криму в середині квітня 2014 року: "Тоді ніякого дозволу не питала у київської влади".