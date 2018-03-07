Що буде із Собчак, якщо вона з’явиться на кордоні України: в ДПСУ дали роз’яснення
У разі появи кандидата в президенти Росії Ксенії Собчак на українському кордоні Держприкордонслужба проведе комплекс заходів з перевірки можливого порушення політиком українського законодавства.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на помічника голови ДПСУ Олега Слободяна.
Нагадаємо, що 6 березня Собчак заявила, що надіслала листа у посольство України в Росії з проханням дозволити їй в'їзд до Криму через територію України. При цьому Собчак запевнила, що не проводитиме передвиборну агітацію в анексованому Криму.
У разі появи цієї громадянки на українському кордоні буде проводитися весь комплекс заходів з перевірки можливого порушення нею українського законодавства. Всі дії будуть у правовому полі,
– сказав Слободян.
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Представник Держприкордонслужби України додав, що відомству відомо про заяви Собчак.
"Однак можна їх оцінити як політичні, зроблені в рамках передвиборної кампанії. А офіційний Київ не визнає вибори президента РФ на території анексованого Криму", – наголосив Слободян.