Що буде із Собчак, якщо вона з’явиться на кордоні України: в ДПСУ дали роз’яснення

У разі появи кандидата в президенти Росії Ксенії Собчак на українському кордоні Держприкордонслужба проведе комплекс заходів з перевірки можливого порушення політиком українського законодавства.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на помічника голови ДПСУ Олега Слободяна.

Нагадаємо, що 6 березня Собчак заявила, що надіслала листа у посольство України в Росії з проханням дозволити їй в'їзд до Криму через територію України. При цьому Собчак запевнила, що не проводитиме передвиборну агітацію в анексованому Криму.

У разі появи цієї громадянки на українському кордоні буде проводитися весь комплекс заходів з перевірки можливого порушення нею українського законодавства. Всі дії будуть у правовому полі,

– сказав Слободян.

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Представник Держприкордонслужби України додав, що відомству відомо про заяви Собчак.

"Однак можна їх оцінити як політичні, зроблені в рамках передвиборної кампанії. А офіційний Київ не визнає вибори президента РФ на території анексованого Криму", – наголосив Слободян.