Что будет с Собчак, если она появится на границе Украины: в ГНСУ дали разъяснения

В случае появления кандидата в президенты России Ксении Собчак на украинской границе Госпогранслужба проведет комплекс мероприятий по проверке возможного нарушения политиком украинского законодательства.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на помощника председателя ГНСУ Олега Слободяна.

Напомним, что 6 марта Собчак заявила, что направила письмо в посольство Украины в России с просьбой разрешить ей въезд в Крым через территорию Украины. При этом Собчак заверила, что не будет проводить предвыборную агитацию в аннексированном Крыму.

В случае появления этой гражданки на украинской границе будет проводиться весь комплекс мероприятий по проверке возможного нарушения ею украинского законодательства. Все действия будут в правовом поле,

— сказал Слободян.

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Представитель Госпогранслужбы Украины добавил, что ведомству известно о заявлениях Собчак.

"Однако их можно оценить как политические, сделанные в рамках предвыборной кампании. А официальный Киев не признает выборы президента РФ на территории аннексированного Крыма", — отметил Слободян.