По словам Фейгина, Поклонская "дура набитая да и сумасшедший человек".

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Поклонскую "крышуют" высокопоставленные чиновники, – Фейгин

Я думаю, что она находится в какой-то матримониальной связи с кем-то из высоких должностных лиц, которые ее крышуют, поэтому ей не дают упасть до конца. При том, что все основания для того уже не раз были,

– подчеркнул Фейгин.

В России – сумасшедшая кадровая политика

Правозащитник отметил, что работа Кабо-Верде – это высылка, однако и для этого должность выторговали. Ситуация, когда на должности назначают не по заслугам, для России – очень характерна. У государства-агрессора – "сумасшедшая" кадровая политика, которая руководствуется непонятными мотивами.

Каких-то любовниц и любовников назначают на самые ответственные должности, такие скандалы бушуют бесконечно. И она в том же ряду. Не было ощущения, что это политическое решение, благодарность за "крымскую весну". Нет,

– сказал правозащитник.

Фейгин отметил, что дипломатический иммунитет формально защитит Поклонскую в Кабо-Верде, ведь она осуждена в Украине и находится в розыске. Однако, как именно утвердят верительные грамоты – это еще вопрос.

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Что Украина может сделать для задержания Поклонской?

По мнению Фейгина, Украина может направить в Кабо-Верде материалы по судимости Поклонской. Правозащитник прогнозирует, что Украина будет требовать ее выдачи да и вообще назначение Поклонской еще окончательно не определено.

Что известно о назначении Поклонской: