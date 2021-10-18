По словам Фейгина, Поклонская "дура набитая да и сумасшедший человек".
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Поклонскую "крышуют" высокопоставленные чиновники, – Фейгин
Я думаю, что она находится в какой-то матримониальной связи с кем-то из высоких должностных лиц, которые ее крышуют, поэтому ей не дают упасть до конца. При том, что все основания для того уже не раз были,
– подчеркнул Фейгин.
В России – сумасшедшая кадровая политика
Правозащитник отметил, что работа Кабо-Верде – это высылка, однако и для этого должность выторговали. Ситуация, когда на должности назначают не по заслугам, для России – очень характерна. У государства-агрессора – "сумасшедшая" кадровая политика, которая руководствуется непонятными мотивами.
Каких-то любовниц и любовников назначают на самые ответственные должности, такие скандалы бушуют бесконечно. И она в том же ряду. Не было ощущения, что это политическое решение, благодарность за "крымскую весну". Нет,
– сказал правозащитник.
Фейгин отметил, что дипломатический иммунитет формально защитит Поклонскую в Кабо-Верде, ведь она осуждена в Украине и находится в розыске. Однако, как именно утвердят верительные грамоты – это еще вопрос.
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Что Украина может сделать для задержания Поклонской?
По мнению Фейгина, Украина может направить в Кабо-Верде материалы по судимости Поклонской. Правозащитник прогнозирует, что Украина будет требовать ее выдачи да и вообще назначение Поклонской еще окончательно не определено.
Что известно о назначении Поклонской:
- Так называемая "прокурор" Крыма и экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская получила должность посла Украины в Кабо-Верде.
- Поклонская поблагодарила за назначение российского правительства.
- Между тем МИД Украины уже сообщил Кабо-Верде о преступной деятельности Поклонской.