За словами Фейгіна, Поклонська "дурепа набита та й божевільна людина".
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Поклонську "кришують" високопосадовці, – Фейгін
Я думаю, що вона перебуває в якомусь матримоніальному зв'язку з кимось із високих посадовців, які її кришують, тому їй не дають впасти до кінця. При тому, що всі підстави для того вже не раз були,
– наголосив Фейгін.
У Росії – божевільна кадрова політика
Правозахисник зазначив, що робота Кабо-Верде – це висилка, проте і для цього посаду виторгували. Ситуація, коли на посади призначають не за заслугами, для Росії – дуже характерна. У держави-агресорки – "божевільна" кадрова політика, яка керується незрозумілими мотивами.
Якихось коханок і коханців призначають на найвідповідальніші посади, такі скандали вирують нескінченно. І вона в тому ж ряду. Не було відчуття, що це політичне рішення, подяка за "кримську весну". Ні,
– сказав правозахисник.
Фейгін зауважив, що дипломатичний імунітет формально захистить Поклонську у Кабо-Верде, адже вона засуджена в Україні і перебуває в розшуку. Проте, як саме затвердять вірчі грамоти – це ще питання.
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Що Україна може зробити для затримання Поклонської?На думку Фейгіна, Україна може спрямувати в Кабо-Верде матеріали зодо судимості Поклонської. Правозахисник прогнозує, що Україна вимагатиме її видачі, та й взагалі призначення Поклонської ще остаточно не визначене.
Що відомо про призначення Поклонської:
- Так звана "прокурорка" Криму і ексдепутатка Держдуми Наталія Поклонська отримала посаду посла України в Кабо-Верде.
- Поклонська подякувала за призначення російському уряду.
- Тим часом МЗС України вже повідомило Кабо-Верде про злочинну діяльність Поклонської.