За словами Фейгіна, Поклонська "дурепа набита та й божевільна людина".

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Поклонську "кришують" високопосадовці, – Фейгін

Я думаю, що вона перебуває в якомусь матримоніальному зв'язку з кимось із високих посадовців, які її кришують, тому їй не дають впасти до кінця. При тому, що всі підстави для того вже не раз були,

– наголосив Фейгін.

У Росії – божевільна кадрова політика

Правозахисник зазначив, що робота Кабо-Верде – це висилка, проте і для цього посаду виторгували. Ситуація, коли на посади призначають не за заслугами, для Росії – дуже характерна. У держави-агресорки – "божевільна" кадрова політика, яка керується незрозумілими мотивами.

Якихось коханок і коханців призначають на найвідповідальніші посади, такі скандали вирують нескінченно. І вона в тому ж ряду. Не було відчуття, що це політичне рішення, подяка за "кримську весну". Ні,

– сказав правозахисник.

Фейгін зауважив, що дипломатичний імунітет формально захистить Поклонську у Кабо-Верде, адже вона засуджена в Україні і перебуває в розшуку. Проте, як саме затвердять вірчі грамоти – це ще питання.

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Що Україна може зробити для затримання Поклонської? На думку Фейгіна, Україна може спрямувати в Кабо-Верде матеріали зодо судимості Поклонської. Правозахисник прогнозує, що Україна вимагатиме її видачі, та й взагалі призначення Поклонської ще остаточно не визначене.

Що відомо про призначення Поклонської: