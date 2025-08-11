Ситуация на Покровском направлении остается сложной. На одном из участков ему удалось сделать опасный выступ.

Об этом 24 Каналу рассказал командир экипажа БпАК отдельного отряда беспилотных систем "Тайфун" "Скиф". По его словам, ситуация на Покровском направлении является сложной уже на протяжении длительного времени.

Что известно о боях на Покровском направлении?

Как отметил военный, на сегодня сформировалось единственное направление наступления врага на этом участке фронта. Оккупанты лезут на востоке от Покровска в направлении севера. Там уже у них достаточно большой выступ.

Он угрожает не только Покровску с точки зрения перерезания логистики, но уже и Добропольской агломерации. Враг подходит к населенным пунктам на трассе Покровск – Константиновка,

– сказал военный.

Российские оккупанты вообще не уважают личный состав. У них реально большие потери. Но кое-где им удается локально продвигаться и получать некоторое тактическое преимущество.

Какая ситуация возле Покровска: смотрите карту боевых действий

Добавим, присоединяйтесь к сбору для отдельного отряда беспилотных систем "Тайфун". Военные собирают на терминалы "Старлинк" и другие нужды. Защитникам важно оставаться на связи во время выполнения задач. Сами терминалы портятся из-за работы вражеских дронов и артиллерии и тому подобное.

Присоединяйтесь к сбору по ссылке https://send.monobank.ua/jar/6tSsdhpEHM или же по QR-коду.