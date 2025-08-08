"Мы здесь, мы стоим": бойцы 155-й бригады подняли свой флаг над Покровском
- Бойцы 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской подняли свой флаг над Покровском, чтобы показать, что они держат оборону.
- 155 ОМБр заявила, что Покровск остается украинским, и опубликовала видео с флагом.
Силы обороны противодействуют российским оккупантам. Украинские военные продолжают бороться за Покровск в Донецкой области.
Бойцы 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской подняли над городом свой флаг, чтобы каждый понимал: они держат оборону. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 155-ю ОМБр.
Что известно о ситуации в Покровске?
В бригаде показали видео со своим флагом и объяснили, для чего подняли его над городом.
155 ОМБр подняла свой флаг, чтобы каждый видел: мы здесь, мы стоим, мы держим оборону. Покровск остается украинским. Слава Украине!
– заявили там.
Отметим, что Покровское направление остается одним из самых горячих на фронте. Россияне пытаются продвинуться вглубь, в частности в районах Покровска, Мирнограда и Родинского.
Оккупанты ведут активные штурмы, чтобы захватить Покровск. Кроме этого, они меняют тактику от прямолинейных атак к диверсиям. В частности, ранее фиксировались проникновения российских ДРГ непосредственно в черту города. Однако Силы обороны быстро ликвидировали их.