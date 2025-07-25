Россияне штурмуют 24/7, несмотря на потери, – бригада "Рубеж" о ситуации на Покровском направлении

В летний сезон российские войска активизировали штурмы на Покровском направлении. Оккупанты используют так называемую "мясную тактику" и несут значительные потери среди личного состава.

Несмотря на это, враг пытается продвигаться вперед. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий офицера бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины Андрея Отченаш "Укринформу".

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Какова ситуация на Покровском направлении?

По словам офицера бригады "Рубеж", штурмы на Покровском направлении продолжаются фактически круглосуточно. Россия не жалеет личного состава.

Им безразлично количество трупов. Их цель – показать на карте занятую территорию. Могут за три дня потерять роту "двухсотыми" (убитыми – 24 Канал), еще три – "трехсотыми" (ранеными – 24 Канал) и при этом считать это нормальным результатом,

– объясняет Отченаш.

Он добавляет, что россияне практически не используют тяжелую технику, в частности, танки, ПТРК, ведь признают их неэффективными. Вместо этого они делают ставку на численность штурмовых групп.

Оккупанты презирают собственных солдат. Военный отмечает, что уже есть видео, где их военнослужащий пытается сдаться в плен, а свои же подстреливают его, а затем добивают контрольным в голову. По его мнению, в российской армии ничего не изменилось со времен НКВД.

Отченаш также рассказал, что активное использование FPV-дронов и летательных аппаратов с оптоволоконным управлением фактически нивелирует эффективность даже хорошо оборудованных фортификаций. Ежедневно украинские позиции атакуют десятки, а иногда и сотни дронов.

В то же время подразделения Сил безопасности и обороны частично компенсируют нехватку личного состава наземными роботизированными комплексами. По словам военного, единственный способ нивелировать дефицит – применять наземные роботизированные платформы. Они могут выполнять логистические и эвакуационные задачи, которые раньше делали люди.

Однако, несмотря на сложную ситуацию, украинские военные держат оборону и выполняют максимум возможного на своих участках фронта.

Добавим, что ранее бойцы ОСУВ "Хортица" также прокомментировали ситуацию на Покровском направлении. По их словам, там продолжаются тяжелые бои, россияне пытаются реализовать свое численное преимущество и развивать наступление. Однако Силы обороны принимают меры для недопущения ухудшения тактического положения.