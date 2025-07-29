Ситуация на Покровском направлении становится все более напряженной. Сам Покровск нужен россиянам для двух целей, которые ставят под угрозу ряд городов в Донецкой области.

В планах россиян взять Покровск в полуокружение, однако это лишь часть большого замысла. Подробнее о вражеских намерениях в Донецкой области 24 Каналу рассказал военный эксперт Сергей Грабский.

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Почему россияне рвутся в Покровск?

Покровское направление остается одним из самых тяжелых на фронте. Однако целесообразно рассматривать его в пределах большого Донецкого направления, объединяющего участки фронта от Покровска до Часового Яра. Сейчас там сложилась чрезвычайно сложная ситуация.

Россияне пытаются расширить свое вклинение на участке фронта между условно Новооленовкой и Новоэкономическим.

Мы наблюдаем за отчаянными попытками максимально вбить клин между нашими боевыми порядками, ведущих боевые действия на Покровской и Константиновской участках фронта. Так же активнее противник пытается сковать действия наших войск, стремясь создать оперативный выступ, чтобы дальше развивать наступление,

– пояснил Сергей Грабский.

Так, под угрозой оказывается линия Дружковка – Доброполье. Если россиянам удастся продвинуться, тогда Константиновка и Покровская – Мирноградская агломерация попадают в сложнейшую ситуацию.

Что происходит возле Покровска: смотрите на карте

"Есть вероятность того, что эти города могут повторить судьбу Авдеевки, когда враг уничтожил там все, что мог, потому что город был ему нужен для дальнейшего наступления. Вообще Покровск в этом смысле имеет 2 цели", – заметил военный эксперт.

Речь идет об использовании Покровска для наступления в сторону Днепропетровской области (главное направление на Павлоград) и наступления в сторону Краматорска и Славянска. Именно поэтому, по словам военного эксперта, бои на этом участке фронта имеют столь отчаянный характер.

Что может помочь стабилизировать ситуацию в Донецкой области?

Российское командование не учитывает потери при выполнении поставленных задач. Успех на Покровском участке фронта настолько важных для россиян, что там готовы бросать в бой столько военных и техники, сколько только придется.

Это, безусловно, усложняет работу для Сил обороны Украины.

Только максимальное сосредоточение наших усилий, концентрация войск на этом направлении и нанесение ударов противнику как можно дальше от линии фронта, чтобы минимизировать наши потери, может помочь стабилизировать линию фронта. Но это сверхсложная задача,

– отметил Грабский.

К слову, в ОСУВ "Хортица" сообщили, что Россия накапливает силы для наступления на Покровском направлении. Оккупанты также пытались прорвать оборону украинских защитников сразу в районе 6 населенных пунктов.