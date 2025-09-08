Летняя наступательная кампания россиян провалилась. Сейчас в России оправдываются, что это на самом деле была лишь подготовка к более масштабным действиям осенью.

Ветеран российско-украинской войны, майор в отставке Алексей Гетьман в эфире 24 Канала разъяснил, почему наступление оккупантов не удалось. Он также предположил, удастся ли россиянам осуществить задуманное уже в осенней кампании.

Почему провалилось наступление россиян в районе Покровска и Доброполья?

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в августе россияне рассчитывали достичь стратегического преимущества и осуществить прорыв на фронте. В то же время врагу не удалось окружить наши войска в Покровско-Мирноградской агломерации.

Масштабные наступательные действия планировали на Новопавловском и Запорожском направлениях, однако, как отчитался Сырский, Силы обороны не допустили реализации вражеских намерений.

Никаких целей, которые ранее анонсировал Путин, не удалось достичь. Россияне пытались окружить Покровск с севера и юга, расстояние между российскими группировками было примерно 15 километров. Но им не удалось. Авантюра на Доброполье тоже провалилась,

– отметил Алексей Гетьман.

Ветеран объяснил, что на Добропольском направлении россияне пытались продвигаться на легкой технике – багги и мотоциклах. И хотя такие продвижения могли быть успешными, однако длинная линия фронта не давала возможности подвозить все необходимое для этих военных. Поэтому российское вклинение смогли отрезать, уничтожив или взяв в плен оккупантов.

Что происходит в Донецкой области: смотрите на карте

Какая сейчас ситуация на линии фронта?

Сейчас продолжаются попытки врага атаковать на Купянском, Запорожском и упомянутом Покровском направлениях. Впрочем пока эти попытки не привели к продвижениям, даже наоборот – украинским военным удается наносить контрудары, что, однако, не стоит путать с контрнаступлением.

Контрнаступление – это серьезная подготовка тылов, есть распоряжения и планы, куда нужно продвинуться и тому подобное. Если же мы можем где-то выбить врага с тех позиций, которые он временно занимает, – мы это делаем, это и есть контрудар,

– разъяснил ветеран.

Пытаясь оправдать свои неудачи, российское командование рассказало, что летнее наступление было, мол, лишь подготовкой. Якобы основной удар будет именно осенью. В то же время количество вражеского войска на фронте не увеличилось, хотя переброска сил с одних направлений на другие – действительно фиксируют.

"Сейчас они готовятся и концентрируются. Проводят ротации на Херсонском направлении, готовясь к боевым действиям. Удастся ли им достичь успехов? Непонятно, какими силами. Ведь на фронте ничего не изменилось", – заметил Гетьман.

Добавим, что мобилизационного ресурса у россиян становится меньше. Есть вероятность, что Владимир Путин даже решится объявить мобилизацию.

Что изменилось на фронте за последнее время?