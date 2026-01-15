Генерал армии раскрыл, благодаря каким маневрам ВСУ сдерживают нашествие РФ на Покровском направлении

На Покровском направлении продолжаются тяжелые бои, а Россия пытается продвинуться к Покровску и Мирнограду и расширить охват с флангов. Оккупанты активно используют дроны различных типов и наносят удары КАБами, параллельно подтягивают резервы, чтобы усилить давление на город и прилегающие участки фронта.

Генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж в эфире 24 Канала объяснил, что Силы обороны сдерживают наступление не только обороной позиций. Он отметил, что ключевую роль играет сочетание нескольких маневров, которые не дают врагу накапливать силы и навязывать свой темп.

Покровск и Мирноград остаются приоритетом для Путина

Покровское – Мирноградское направление остается одним из главных для России, поэтому давление там не спадает. Оккупанты пытаются охватить Покровск с флангов и создать условия для окружения, а также ищут варианты более широкого продвижения в районе Доброполья.

Ситуация в Покровске: смотрите на карте

В Мирнограде враг кое-где продвинулся, но Силы обороны Украины удерживают ключевые рубежи и не дают развернуть успех.

Покровское – Мирноградское направление является приоритетным. Путин лично контролирует этот сектор наступления,

– сказал Маломуж.

Оборона на этом участке опирается не только на укрепленные районы, но и на городскую застройку и подготовленные позиции. Важным элементом стала работа по малым штурмовым группам, которые пытаются просачиваться в город или действовать по флангам. Отдельное внимание уделяют недопущению концентрации больших сил в секторе, чтобы сорвать подготовку к более масштабному удару.

Мы уничтожаем логистику и резервы врага. Это одна из важных составляющих, чтобы не допустить концентрации больших сил в этом секторе,

– подчеркнул генерал армии.

В то же время давление усиливают дроны различных типов и удары с воздуха, в частности КАБами. Силы обороны пытаются не только сбивать часть средств поражения над позициями, но и бить по местам базирования беспилотников и по точкам, откуда работает авиация. Это должно уменьшить интенсивность атак и дать больше пространства для маневра на земле.

Комбинация ударов по флангам и дальнобойных средств сдерживает наступление

Силы обороны Украины пытаются не давать врагу навязать темп и заставляют его тратить ресурсы еще на подходах. Для этого используют удары с флангов в местах, где оккупанты не ожидают, а также системную работу по маршрутам снабжения и подвозу резервов. Отдельно обесценивают попытки применения бронетехники, в частности в районе Покровска и Доброполья, где выручают противотанковые возможности.

Сочетание ударов по флангам и ударов по логистике, а также по резервам, которые они подтягивают, позволяет держать позиции,

– сказал Маломуж.

Он отметил, что сейчас нужен не только уровень тактической обороны, но и работа более "стратегическими" средствами, которые достают далеко в тыл. Речь идет о ракетных, ракетно минометных системах и других дальнобойных возможностях, которые позволяют бить по пунктам дислокации дронов и по аэродромам, откуда поднимаются самолеты с КАБами. Такое давление должно уменьшить возможности России одновременно усиливать удары с воздуха и на земле и не дать собраться для нового массированного штурма.

Нужно системно бить по пунктам, где есть дислокация дронов, и по аэродромам, которые поднимают самолеты с КАБами,

– подчеркнул генерал армии.

Этот симбиоз позволяет снижать ударные возможности врага и удерживать ключевые позиции даже в сложных погодных условиях. По словам Маломужа, противник подтягивает элитные ударные группы, поэтому украинская сторона также наращивает высокоточные средства поражения, чтобы обесценивать большие силы оккупантов.

