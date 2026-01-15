Генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж в ефірі 24 Каналу пояснив, що Сили оборони стримують наступ не лише обороною позицій. Він зазначив, що ключову роль відіграє поєднання кількох маневрів, які не дають ворогу накопичувати сили і нав'язувати свій темп.
Покровськ і Мирноград залишаються пріоритетом для Путіна
Покровсько – Мирноградський напрямок лишається одним із головних для Росії, тому тиск там не спадає. Окупанти намагаються охопити Покровськ з флангів і створити умови для оточення, а також шукають варіанти ширшого просування в районі Добропілля.
Ситуація в Покровську: дивіться на карті
У Мирнограді ворог подекуди просунувся, але Сили оборони України утримують ключові рубежі і не дають розгорнути успіх.
Покровсько – Мирноградський напрямок є пріоритетним. Путін особисто контролює цей сектор наступу,
– сказав Маломуж.
Оборона на цій ділянці спирається не лише на укріплені райони, а й на міську забудову та підготовлені позиції. Важливим елементом стала робота по малих штурмових групах, які намагаються просочуватися в місто або діяти по флангах. Окрему увагу приділяють недопущенню концентрації великих сил у секторі, щоб зірвати підготовку до більш масштабного удару.
Ми знищуємо логістику і резерви ворога. Це одна із важливих складових, щоб не допустити концентрації великих сил у цьому секторі,
– наголосив генерал армії.
Водночас тиск посилюють дрони різних типів і удари з повітря, зокрема КАБами. Сили оборони намагаються не лише збивати частину засобів ураження над позиціями, а й бити по місцях базування безпілотників і по точках, звідки працює авіація. Це має зменшити інтенсивність атак і дати більше простору для маневру на землі.
Комбінація ударів по флангах і далекобійних засобів стримує наступ
Сили оборони України намагаються не давати ворогу нав'язати темп і змушують його витрачати ресурси ще на підходах. Для цього використовують удари з флангів у місцях, де окупанти не очікують, а також системну роботу по маршрутах постачання і підвезенню резервів. Окремо знецінюють спроби застосування бронетехніки, зокрема в районі Покровська і Добропілля, де виручають протитанкові можливості.
Поєднання ударів по флангах і ударів по логістиці, а також по резервах, які вони підтягують, дозволяє тримати позиції,
– сказав Маломуж.
Він наголосив, що зараз потрібен не лише рівень тактичної оборони, а й робота більш "стратегічними" засобами, які дістають далеко в тил. Йдеться про ракетні, ракетно мінометні системи та інші далекобійні можливості, які дозволяють бити по пунктах дислокації дронів і по аеродромах, звідки піднімаються літаки з КАБами. Такий тиск має зменшити можливості Росії одночасно посилювати удари з повітря і на землі та не дати зібратися для нового масованого штурму.
Потрібно системно бити по пунктах, де є дислокація дронів, і по аеродромах, які піднімають літаки з КАБами,
– наголосив генерал армії.
Цей симбіоз дає змогу знижувати ударні можливості ворога і втримувати ключові позиції навіть у складних погодних умовах. За словами Маломужа, противник підтягує елітні ударні групи, тому українська сторона також нарощує високоточні засоби ураження, щоб знецінювати великі сили окупантів.
Останні новини про мирні переговори: що відомо
- У США заявляють про вирішальну стадію переговорів, наголошуючи, що сторони нібито перебувають ближче до мирної угоди, ніж раніше. Водночас у Вашингтоні визнають, що саме фінальний етап може бути найскладнішим і потребує ухвалення політично чутливих рішень.
- Дональд Трамп публічно перекладає відповідальність за затягування переговорів на Україну, заявляючи про готовність Володимира Путіна до угоди. Така позиція контрастує з оцінками європейських союзників і супроводжується тиском на Київ у питанні післявоєнних гарантій безпеки.
- США на рівні Ради безпеки ООН звинуватили Росію в саботажі мирного плану, пов'язавши це з ударами по Україні. У Білому домі ці заяви розглядають як сигнал і фіксацію відповідального за гальмування процесу, що формує основу для подальших кроків тиску на Москву.