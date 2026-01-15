Генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж в ефірі 24 Каналу пояснив, що Сили оборони стримують наступ не лише обороною позицій. Він зазначив, що ключову роль відіграє поєднання кількох маневрів, які не дають ворогу накопичувати сили і нав'язувати свій темп.

Дивіться також Росія готова до цього щоночі: експерти розкрили, якою може бути нова масована атака

Покровськ і Мирноград залишаються пріоритетом для Путіна

Покровсько – Мирноградський напрямок лишається одним із головних для Росії, тому тиск там не спадає. Окупанти намагаються охопити Покровськ з флангів і створити умови для оточення, а також шукають варіанти ширшого просування в районі Добропілля.

Ситуація в Покровську: дивіться на карті

У Мирнограді ворог подекуди просунувся, але Сили оборони України утримують ключові рубежі і не дають розгорнути успіх.

Покровсько – Мирноградський напрямок є пріоритетним. Путін особисто контролює цей сектор наступу,

– сказав Маломуж.

Оборона на цій ділянці спирається не лише на укріплені райони, а й на міську забудову та підготовлені позиції. Важливим елементом стала робота по малих штурмових групах, які намагаються просочуватися в місто або діяти по флангах. Окрему увагу приділяють недопущенню концентрації великих сил у секторі, щоб зірвати підготовку до більш масштабного удару.

Ми знищуємо логістику і резерви ворога. Це одна із важливих складових, щоб не допустити концентрації великих сил у цьому секторі,

– наголосив генерал армії.

Водночас тиск посилюють дрони різних типів і удари з повітря, зокрема КАБами. Сили оборони намагаються не лише збивати частину засобів ураження над позиціями, а й бити по місцях базування безпілотників і по точках, звідки працює авіація. Це має зменшити інтенсивність атак і дати більше простору для маневру на землі.

Комбінація ударів по флангах і далекобійних засобів стримує наступ

Сили оборони України намагаються не давати ворогу нав'язати темп і змушують його витрачати ресурси ще на підходах. Для цього використовують удари з флангів у місцях, де окупанти не очікують, а також системну роботу по маршрутах постачання і підвезенню резервів. Окремо знецінюють спроби застосування бронетехніки, зокрема в районі Покровська і Добропілля, де виручають протитанкові можливості.

Поєднання ударів по флангах і ударів по логістиці, а також по резервах, які вони підтягують, дозволяє тримати позиції,

– сказав Маломуж.

Він наголосив, що зараз потрібен не лише рівень тактичної оборони, а й робота більш "стратегічними" засобами, які дістають далеко в тил. Йдеться про ракетні, ракетно мінометні системи та інші далекобійні можливості, які дозволяють бити по пунктах дислокації дронів і по аеродромах, звідки піднімаються літаки з КАБами. Такий тиск має зменшити можливості Росії одночасно посилювати удари з повітря і на землі та не дати зібратися для нового масованого штурму.

Потрібно системно бити по пунктах, де є дислокація дронів, і по аеродромах, які піднімають літаки з КАБами,

– наголосив генерал армії.

Цей симбіоз дає змогу знижувати ударні можливості ворога і втримувати ключові позиції навіть у складних погодних умовах. За словами Маломужа, противник підтягує елітні ударні групи, тому українська сторона також нарощує високоточні засоби ураження, щоб знецінювати великі сили окупантів.

Останні новини про мирні переговори: що відомо