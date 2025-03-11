Россияне больше не могут продвигаться возле Покровска: генерал армии объяснил, что будет дальше

Украинские военные имеют успехи на Покровском направлении и проводят успешные контратаки. Зато российский потенциал на этом участке фронта иссяк.

Такая ситуация является возможностью для ВСУ расширить свой успех, рассказал 24 Каналу Николай Маломуж – генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины. По его словам, есть конкретные причины, почему наступление россиян захлебнулось.

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Какова ситуация на Покровском направлении

Активность россиян на Покровском направлении серьезно сократилась за последнее время. Украинским военным удается контратаковать, а российский план выйти через Покровск на другие крупные города Донецкой области, похоже, разбились о жестокую реальность.

Мы четко понимаем, что ресурсы России для проведения наступательных операций особенно у Покровска уже не соответствуют возможностям, которые имеют Силы обороны Украины. Мы держим позиции даже на тех выступлениях, где они планировали окружение наших отдельных группировок. Сегодня россияне уже не могут активно продвигаться, сил просто нет,

– объяснил Николай Маломуж.

Это, в частности, можно связать и с тем, что из-за указаний высшего командования, некоторые подразделения могли перебросить на Курское и Краматорское направления. В то же время

Обратите внимание! Аналитики Института изучения войны сообщили, что российские военные имеют определенные успехи на Курщине и уже могут готовиться к наступлению на Суджу, которую сейчас удерживают украинские военнослужащие.

"Их форматы не работают, поэтому Покровское направление ослабло по возможностям. Ресурсы, которые еще остаются, привлечены к атакам, но уже не тактического, а локального уровня. Да, там до сих пор остаются большие силы, но потенциала для наступлений или тем более окружения Покровска у них нет", – отметил генерал.

Что происходит возле Покровска: смотрите на карте

Выступы, на которых засели россияне, серьезно простреливаются, поэтому в конце концов возникнет такая ситуация, когда у них не будет перспектив поддержки. Продержаться при таких условиях будет очень сложно поэтому, по мнению Маломужа, оккупантам постепенно придется отходить. Украинским военным нужно больше сил и средств для того, чтобы ускорить такой сценарий, однако, скорее всего, такое развитие событий будет неизбежным для россиян.