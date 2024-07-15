Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный, добавив, что ситуация на этом направлении не слишком хорошая. Враг хочет приблизиться к важной логистической трассе.

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Куда движется враг в Донецкой области

"Россияне наступают на дорогу на Мирноград, Краматорск. Это грозит и Краматорску, и Часовому Яру, и Торецку. Ведь оккупанты могут перерезать одну из линий снабжения и это очень сильно усложнит нашу логистику", – рассказал Павел Нарожный.

Противник также атакует в направлении Часового Яра. Там очень тяжелая ситуация. Представитель ОСУВ "Хортица" заявлял, что боестолкновения происходят круглосуточно. Если они стихают в одну месте, то начинаются в другом.

Ситуация в Донецкой области: смотрите на карте

Какое оружие применяет противник

"Почти на всех участках фронта за полгода ситуация довольно сильно изменилась. У России теперь значительно меньше бронетехники, они ее используют дозированно", – отметил военный эксперт.

Причина этого – большие потери. Поэтому сейчас большинство атак идет без поддержки танков. Зато оккупанты используют багги, мотоциклы, автомобили, легкую технику. БМП или БТР сложно увидеть.

Если говорить о Харьковском направлении, то там в целом было очень мало современных танков. Там больше Т-62, который по сути не является танком, а определенным видом бронетакси. А на других участках есть Т-90, Т-72, то есть современные танки,

– рассказал Павел Нарожный.