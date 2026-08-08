Офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк пояснил 24 Каналу, что суть инфильтрации заключается в том, чтобы передвигаться в составе одного-двух военнослужащих. Если идет группа из восьми человек, то это уже полноценная штурмовая группа.

Как оккупанты совершают инфильтрацию

Штурмовая группа может пытаться спрятаться в лесополосе, в тылу. Однако суть инфильтрации заключается в незаметности, а не заметить группу из восьми человек – это сложнее, чем заметить одного военнослужащего.

"По нашему опыту могу сказать, что россияне к этому относятся очень ответственно. Они проводят интенсивную аэроразведку, задействуя огромное количество самолетов, собирают информацию о том, куда их пехота может проникнуть, используя слабые места в обороне. Ведь протяженность оборонительной линии на Покровском направлении очень большая", – подчеркнул офицер.

Ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте

Ни одной армии Европы или мира не хватило бы, чтобы перекрыть всю протяженность линии боевого столкновения. Интересно, что российские командиры до конца не сообщают своим военнослужащим боевую задачу.

По радиостанции им дают указания, но, куда идти, что делать, в итоге военнослужащие не знают. Их не обеспечивают провиантом на все время выполнения боевой задачи. То есть на один-два дня у них есть еда или вода, а дальше они на "самообеспечении",

– добавил Владимир Черняк.

Соответственно, из-за этого среди бойцов, которых привлекают к инфильтрации, большой процент людей, которые сдаются в плен или пытаются самоустраниться с поля боя. Ведь даже они понимают, что это не самый перспективный способ ведения боевых действий.

Военный рассказал, как происходит инфильтрация врага: смотрите видео

Также Владимир Черняк напомнил о важности НРК для эвакуации раненых. Сегодня наземные роботизированные комплексы спасают жизни раненых военнослужащих, выполняют некоторые логистические задачи.

Традиционные способы эвакуации раненых с поля боя сейчас невозможны. На пикапе или бронемашине доехать до точки эвакуации практически невозможно. Зато НРК дает гораздо больше шансов забрать раненого и доставить его к медикам.

Важно! Бригада проводит сбор средств на НРК. Присоединиться к важному делу может каждый. Для этого перейдите по ссылке.

Более того, НРК по пути к таким позициям может везти с собой еще и полезный груз, чтобы сразу решить некоторые логистические задачи.

"С каждым новым днем опыта его применения появляются новые данные, новая информация, которая позволяет использовать НРК лучше и эффективнее. Поэтому прошу всех неравнодушных присоединиться к сбору средств. Этим вы спасаете жизни наших раненых собратьев", – подытожил офицер бригады "Рубеж".