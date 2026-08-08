Офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк пояснив 24 Каналу, що суть інфільтрації полягає в тому, щоб пересуватися в складі одного-двох військовослужбовців. Якщо йде група з восьми людей, то це вже повноцінна штурмова група.

Як окупанти здійснюють інфільтрацію

Штурмова група може намагатися сховатися в лісосмузі, у тилу. Проте суть інфільтрації в непомітності, а не помітити групу з восьми людей – це складніше, ніж помітити одного військовослужбовця.

"З нашого досвіду можу сказати, що росіяни до цього дуже відповідально ставляться. Вони здійснюють сильну аеророзвідку, використовуючи надзвичайно багато бортів, збирають інформацію, куди їхня піхота може пройти, використовуючи слабші місця в обороні. Адже протяжність оборонної лінії на Покровському напрямку надзвичайно велика", – наголосив офіцер.

Ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті

Жодної армії Європи чи світу не вистачило б, щоб перекрити всю протяжність лінії бойового зіткнення. Цікаво, що своїм військовослужбовцям російські командири до кінця не повідомляють бойове завдання.

По радіостанції їм дають вказівки, але, куди йти, що робити, в кінці військовослужбовці не знають. Їх не забезпечують провіантом на весь час виконання бойового завдання. Тобто на один-два дні у них є їжа чи вода, а далі вони на "самозабезпечені",

– додав Володимир Черняк.

Відповідно, через це, серед бійців, яких залучають до інфільтрації, дуже великий відсоток людей, які здаються в полон, або стараються самоусунутися з поля бою. Адже навіть вони розуміють, що це не найперспективніший шлях вести бойові дії.

Військовий розповів, як відбувається інфільтрація ворога: дивіться відео

Також Володимир Черняк пригадав про важливість НРК для евакуації поранених. Сьогодні наземні роботизовані комплекси рятують життя поранених військовослужбовців, виконують деякі логістичні завдання.

Традиційні способи евакуації поранених з поля бою зараз є неможливими. На пікапі чи на броні доїхати до точки евакуації практично неможливо. Натомість НРК дає набагато більші шанси забрати пораненого та довести його до медиків.

Важливо! Бригада проводить збір на НРК. Долучитися до важливої справи може кожен. Для цього переходьте за посиланням.

Ба більше, НРК по дорозі до таких позицій може вести з собою ще й корисне навантаження для того, щоб одразу закрити деякі логістичні завдання.

"З кожним новим днем досвіду його застосування з’являються нові дані, нова інформація, яка дозволяє використовувати НРК краще та ефективніше. Тому прошу всіх небайдужих долучитися до збору. Цим ви рятуєте життя наших поранених побратимів", – підсумував офіцер бригади "Рубіж".