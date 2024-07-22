Потери врага могут стать рекордными: что происходит на Покровском направлении

Россияне продолжают рваться в направлении Покровска, жесткие бои идут в ряде населенных пунктов. Оккупанты действительно имеют незначительные тактические успехи.

Украинская оборона на этом участке очень мощная. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко, добавив, что враг пытается хоть где-то прорваться.

К теме Наступают с трех сторон: майор запаса оценил шансы врага в направлении Константиновки

Какова ситуация возле Покровска

"Россиянам наносят чрезвычайно большие потери и есть основания считать, что в июле они будут еще больше. То есть этот месяц может стать рекордным для российских войск с точки зрения потерь", – отметил Александр Мусиенко.

Учитывая это, оккупантам все труднее концентрироваться на Покровском направлении, который к тому же неразрывно связан с Торецким и Нью-Йоркским направлениями.

Что происходит в районе Покровска: смотрите на карте

Для того, чтобы продолжать наступление, россиянам придется или концентрироваться на одном-двух отрезках фронта, или брать паузу, чтобы доукомплектовать и перегруппировать собственные силы,

– подчеркнул Мусиенко.

Поэтому цель врага очевидна – блокирование логистики и создание препятствий для ВСУ.

"Мне кажется, что мы прошли финальный всплеск, пик атак врага на Покровском направлении. Далее они будут вынуждены забирать силы с других участков, или все атаки постепенно пойдут на спад", – добавил военный эксперт.

Есть ли опасность захвата трассы

Понятно, что Силы обороны сделали определенные выводы после захвата Очеретино. Сейчас появляются сообщения, что до важной трассы Покровск – Константиновка оккупантам остается лишь одно село, поэтому опасность достаточно серьезная.

Надо понимать, что на каком-то участке враг действительно может быть сильнее, у него больше сил и средств. Он достигает тактического результата. Поэтому наши военные делают все, чтобы его там заблокировать,

– сказал Мусиенко.

Перспективы Украины растут, а продвижение агрессора замедляется. Есть надежда, что в ближайшее время мы увидим уменьшение атак на Покровском направлении.

Предпосылок для обвала фронта нет, так же как и для захвата Покровска или всей Донецкой области.