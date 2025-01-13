Украина остановила работу единственной в стране шахты по добыче коксующегося угля, – Reuters

Украина остановила добычу коксующегося угля на шахте в Покровске, которая питала металлургическую промышленность страны. Причиной стало наступление российских войск.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Отмечается, что соответствующую информацию журналистам предоставили два источника в отрасли.

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В Покровске закрыли шахту по добыче коксующегося угля

Предприятие в Покровске является единственной в Украине шахтой, которая добывает коксующийся уголь, необходимый для сталелитейной промышленности страны,

Ранее аналитики Deep State сообщали, что российские войска находились за менее чем в 2 километрах от одного из стволов шахты.

Они все сейчас прекратили работу,

– сообщил один источник издания.

По словам другого источника, на шахте в Покровске нет добычи, а рабочие работают только на поверхности. К тому же там продолжается эвакуация.

Производители заявляют, что надеются найти альтернативные источники коксующегося угля из других регионов Украины, в случае захвата шахты в Покровске. Однако отмечается, что Украине в любом случае понадобится импорт и это приведет к росту расходов.

Еще в декабре 2024 года стало известно, что компания "Метинвест" закрыла одну из трех шахт своей угольной компании, которая расположена в поселке Песчаное неподалеку от Покровска. Эта площадка обеспечивала около половины общего объема добычи украинского угля, которую осуществлял "Метинвест".