Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на заявление представителя ОСУВ "Хортица" Виктора Трегубова в эфире телемарафона.

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Россияне продвигаются возле Покровска

Оккупанты постепенно пытаются зайти и укрепиться в населенных пунктах неподалеку Покровска. Они стремятся окружить сам город и беспрепятственно продвигаться дальше.

Там (возле Покровска – 24 Канал) ряд малых населенных пунктов. Там Елизаветовка, Лисовка, Зеленое, Луч, Новый труд и так далее. Россияне пытаются там зацепиться за каждый дом и продвигаться дальше,

– сказал представитель ОСУВ "Хортица".

Вероятно, россияне хотят выйти на лесополосу неподалеку трассы, через которую идет часть снабжения в город. По словам Трегубова, враги не имеют серьезных успехов в своем продвижении, но привлекают для этого большой человеческий, технический и логистический ресурс.

Напомним, чтобы нанести вред российской армии и сдержать ее дальнейшие наступления, ВСУ проводят операцию по поражению вражеских командных пунктов. По состоянию на сейчас известно о трех целях, по которым украинские военные нанесли удар. Это командные пункты в Курской области, в Харцызске и Новогородовке Донецкой области.