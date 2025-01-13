12 января украинские военные ударили по скоплению оккупантов из 2 гвардейской общевойсковой армии России. Их командный пункт расположен в городе Новогродовка. Операция ВСУ предусматривает уничтожение звеньев управления российской армии. Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на слова представителя ОСУВ "Хортица" Виктора Трегубова в эфире телемарафона.

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Зачем ВСУ нанесли удар по пункту россиян в Новогородовке

По словам представителя ОСУВ "Хортица", командный пункт является важным логистическим узлом, пунктом управления и сосредоточения определенных военных сил оккупантов. Даже если разрушения в командном пункте не значительные, россияне все равно будут иметь проблемы.

Любой такой дальний удар – это важный элемент нарушения российской логистики и организации. Так же как мы уже за эту войну изучили, что нет лучшего ПВО за ракету, упавшую на российский аэродром, так же нет лучших средств сдерживания, чем ракета, упавшая на российский штаб, или, например, на склад хранения топлива,

– рассказал Виктор Трегубов.

Военный добавил, что поражение важных объектов российской армии является привычным делом для ВСУ, но помогает защитникам сдерживания врага. Ведь после таких ударов наступление врага может переместиться на другой участок и стать более хаотичным.

Операция по поражению командных пунктов россиян

Ранее ВСУ нанесли высокоточный удар по другому командному пункту россиян. Воины поразили объект в Харцызске, принадлежащий 8 гвардейской общевойсковой армии России. Там враг планировал атаки против украинских военных и гражданских, в частности в Курахово.

Также украинская армия нанесла удар по командному пункту россиян в Курской области. Там размещалась 810 отдельная бригада морской пехоты ВС России.

ВСУ пока не сообщают о последствиях атак на вражеские пункты управления.