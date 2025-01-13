Про це 24 Канал пише з посиланням на заяву речника ОСУВ "Хортиця" Віктора Трегубова в ефірі телемарафону.

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Росіяни просуваються біля Покровська

Окупанти поступово намагаються зайти та укріпитися в населених пунктах неподалік Покровська. Вони прагнуть оточити саме місто та безперешкодно просуватися далі.

Там (біля Покровська – 24 Канал) низка малих населених пунктів. Там Єлизаветівка, Лисівка, Зелене, Промінь, Новий труд і так далі. Росіяни намагаються там зачепитись за кожен будинок і просуватися далі,

– сказав речник ОСУВ "Хортиця".

Імовірно, росіяни хочуть вийти на лісосмугу неподалік траси, через яку йде частина постачання до міста. За словами Трегубова, вороги не мають серйозних успіхів у своєму просуванні, але залучають для цього великий людський, технічний та логістичний ресурс.

Нагадаємо, аби завдати шкоди російській армії та стримати її подальші наступи, ЗСУ проводять операцію з ураження ворожих командних пунктів. Станом на зараз відомо про три цілі, по яких українські військові завдали удару. Це командні пункти на Курщині, в Харцизьку та Новогородівці Донецької області.