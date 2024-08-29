России нужен не Покровск: почему враг так давит на Донетчине

Россияне имеют определенные территориальные достижения на Покровском направлении. Они любой ценой пытаются дойти до города Покровск, который открывает для них новые возможности.

Речь идет не о самом городе Покровск, а дальнейшее движение на Константиновку. Военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный рассказал 24 Каналу, зачем враг движется именно в том направлении.

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Куда пытаются дойти россияне

Покровское направление важно, потому что за Покровском есть дорога Мирноград – Краматорск. За Краматорском следующий город – Константиновка и Часов Яр. Часов Яр – это наш форпост, он держится уже более полугода, потому что перед ним канал, который работает как укрепление. Сам город расположен на господствующей высоте, взять его не могут. Поэтому враг пошел стандартным путем – резанием путей снабжения,

– пояснил Павел Нарожный.

Обратите внимание! Речь идет об автодороге Т 0504.

Так оккупанты атакуют с Покровского направления. Ситуация, к слову, довольно схожа с той, что происходила возле Авдеевки.

"Есть участок вблизи села Воздвиженка, где сейчас враг за 5 – 6 километров до дороги (на Константиновку – 24 Канал). Второй участок – это сам город Покровск, примерно в 7 – километрах. Но Воздвиженку они не могут взять уже несколько недель, поэтому сейчас сфокусировались на Покровске", – отметил военный эксперт.

Ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте

"Не могу сказать, что там хаос, все отступают или бросают оружие. Так не есть. Враг продвигается со скоростью сотни метров, а не километров. Но ситуация тяжелая. Она сложилась из-за того, что затянули мобилизацию, не хватает людей", – объяснил Нарожный.

Кроме того, россияне забрасывают позиции украинских бойцов управляемыми авиабомбами, что очень усложняет работу Сил обороны.