Покровское направление остается одним из самых горячих на фронте. Россияне пытаются продвинуться вглубь, в частности в районах Покровска, Мирнограда и Родинского.

Силы обороны продолжают сдерживать атаки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на аналитиков DeepState.

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Какова ситуация вблизи Покровска?

Район Покровск – Мирноград в Донецкой области остается одним из эпицентров боевых действий. Российские войска ведут активные штурмы с целью захвата Покровска.

Враг меняет тактику: от прямолинейных атак до диверсий. В частности, фиксировались проникновения российских ДРГ непосредственно в черту города. Однако Силы обороны быстро ликвидировали их.

По данным аналитиков, первые попытки обойти Покровск происходили в районе Котлиного. Благодаря слаженным действиям ВСУ продвижение врага удалось сдержать, а иногда даже улучшить собственное тактическое положение.

Однако россияне смогли заблокировать логистику по трассе на Павлоград. Сейчас движение по этому участку почти невозможно.

Враг перебросил все свое внимание на населенный пункт Родинское, достигнув предыдущих успехов, и понимая всю необходимость и преимущество контроля над этим городом,

– говорится в сообщении.

Ситуация возле Родинского: смотрите на карте

Для реализации таких, как передает ресурс, планов враг требует значительных ресурсов. Сейчас он сосредотачивается на уничтожении логистики ВСУ, что может вызвать хаос в тылу и усложнить оборону.

Военные Украины мужественно держат позиции и противодействуют штурмам, не давая россиянам продвинуться дальше.

Напомним, 5 августа стало известно, что россияне захватили населенный пункт Попов Яр в Донецкой области. Кроме этого, оккупанты достигли продвижения на трех направлениях фронта.