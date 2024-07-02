Россияне платят большую цену за попытки продвигаться на Покровском направлении, – Генштаб

Российская армия не прекращает попыток атаковать позиции украинских военных по всей линии фронта. Особенно тяжелой ситуация остается на Покровском направлении.

Россияне платят большую цену за попытки продвигаться, неся огромные потери. За минувшие сутки только на Покровском направлении оккупанты потеряли 290 человек.

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Ситуация на Покровском направлении

Отмечается, что наиболее интенсивные бои продолжаются на Покровском направлении. С начала суток 1 июля там происходили 44 штурмовые действия россиян. По состоянию на 22:00 минувших суток все еще продолжалось отражение 14 атак вблизи населенных пунктов Новоалександровка, Новоселовка Первая, Евгеновка, Сокол, Восход, Нетайлово.

Россияне платят большую цену за попытки продвигаться на Покровском направлении. Потери противника с начала суток здесь составляют: в личном составе, безвозвратные – 109 оккупантов, санитарные – 181, еще несколько человек взяты в плен,

– пишет Генштаб.

Кроме этого, Вооруженным Силам удалось уничтожить танк россиян, по одной БМП и МТ-ЛБ, два бронеавтомобиля "Тигр", два авто и одно багги, четыре БПЛА оперативно-тактического уровня, а также одну пушку. Также был поврежден танк, пушку, 120-мм миномет и четыре авто захватчиков.

К слову, в отчете 1 июля Генштаб сообщил, что в течение суток Силы обороны ликвидировали еще 1110 российских захватчиков и 221 единицу вражеской техники. Общие потери врага составляют 543 тысячи личного состава – как убитыми, так и ранеными.