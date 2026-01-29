Есть нововведения, – в бригаде "Рубеж" рассказали, как россияне изменили тактику из-за морозов

Украинские подразделения держат оборону на Покровском направлении. Тактика врага примерно одинакова, но с морозами появились новые нюансы.

Об этом 24 Каналу рассказал начальник разведки зенитно-ракетного артдивизиона бригады "Рубеж" Даниил Борисенко, отметив, что Покровское направление сейчас одно из самых тяжелых на фронте. За прошедшие сутки враг совершил там 22 атаки на разных участках. Все они были отбиты.

Что известно о боях на Покровском направлении?

По словам Борисенко, оккупанты продолжают продвигаться вперед малыми пехотными группами. Учитывая последние морозы, россияне стали чаще использовать как тяжелую бронетехнику, так и автомобили с квадроциклами.

Обратите внимание! Присоединяйтесь к сбору бригады "Рубеж" на антишахедные дроны. Задонатить можно по ссылке https://send.monobank.ua/jar/2XMHMXAKKM.

Соответственно в течение 28 января на Покровском направлении бригада "Рубеж" поразила 45 оккупантов. Также удалось уничтожить 10 вражеских автомобилей, 1 квадроцикл, 1 пушку, 1 специальную технику и 47 беспилотников врага.

В основном оккупанты пытаются просачиваться сквозь наши боевые порядки. Сейчас сложилась "килзона" из-за большого количества дронов как с нашей стороны, так и со стороны противника. Стараемся выявлять врага еще на подходах к линии соприкосновения и обезвреживать там его,

– рассказал военный.

Также враг активно применяет беспилотники "Молния" на этом участке фронта, сверху которых прикреплены еще два FPV-дрона. Зенитчики усиленно работают, чтобы уничтожать эти воздушные цели.

