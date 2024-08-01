Одновременное наступление на Покровском и Торецком направлениях: Машовец предположил замысел России

Противник силами группировки войск "Центр" продолжает наступательные действия на двух оперативных направлениях – Покровском и Торецком. Ему удалось достичь достаточно весомых успехов в тактической зоне. Он прорвался на 6,5 километров через барьерный рубеж рек Волчья и Казенный Торец вдоль железной дороги из Авдеевки на Покровск.

Враг взял под контроль район Тимофеевки и половину Веселого. Ведет бои на северной и восточной окраине Желанного в сторону Сергеевки, то есть оперирует по обе стороны железной дороги. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

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Вражеская группировка войск "Центр" усилена определенными подразделениями из состава 1 армейского корпуса. В южном секторе полосы ответственности этой армии также привлечена 90 танковая дивизия.

Чего стремится достичь враг

Силы обороны Украины продолжают удерживать небольшой плацдарм восточнее реки Волчья в районах Межевого, Скучного и Яснобродовки. Однако отступили из Новоселовки Первой, сейчас село под контролем врага.

Насколько я понимаю, ближайшее время противник силами 27 мотострелковой дивизии, 114 отдельной мотострелковой бригады и 90 танковой дивизии займут этот плацдарм. ВСУ будут вынуждены отступить западнее реки,

– предположил Константин Машовец.

Украинское командование сковано в маневрах силами и средствами, потому что россияне пытаются отрезать наши подразделения, которые еще удерживают восточную часть поселка Нью-Йорк.

Главная цель – максимально глубоко продвинуться в западном и северо-западном направлениях в сторону важной рокады Покровск – Константиновка. Около 6 – 7 километров осталось россиянам, чтобы выйти на автодорогу возле Малиновки и Новогродовки.

Наступление России на Покровском и Торецком направлениях: смотрите на карте

Возможно, оккупанты даже не будут штурмовать Покровск, а больше сосредоточатся на Торецке. Чем глубже они залезут в южный фланг украинских военных, тем удобнее им будет проводить операцию по Торецкому району обороны.