Юрий Джигир заверил, что деньги уже запланированы в оборонном бюджете на 2024 год. Кстати, ранее министерство объясняло, как ускорило до 20 дней поставку нового оружия в ВСУ.
Смотрите также "Рамштайн" с сентября изменил формат поддержки Украины: в Минобороны объяснили, как именно
Сколько денег заложили на ракетное оружие и боеприпасы
Один из основных приоритетов оборонного бюджета на 2024 год – это ракетное вооружение и боеприпасы… На это направление из средств, запланированных на 2024 год, уйдет примерно 175 миллиардов гривен,
– заявили в Минобороны Украины.
По словам заместителя Рустема Умерова, на военную технику потратят ориентировочно 80 миллиардов гривен.
"Следующим приоритетом является текущий ремонт поврежденной военной техники и закупка запчастей к ней", – заверили в министерстве.
Юрий Джигир пояснил, что правительство поставило перед Минобороны задачу – максимально контрактовать вооружение и военную технику украинского производителя.
"По нашим оценкам, более 190 миллиардов гривен из средств, которые будут контрактоваться в следующем году, останутся у отечественного производителя", – сказал Юрий Джигир.
Закупку продуктов для ВСУ пытаются сорвать: что известно
- В Министерстве обороны Украины рассказали, что закупку продуктов для войска пытаются сорвать. В частности на первый квартал 2024 года. К таким действиям прибегла одна из компаний.
- После того, как Минобороны объявило о проведении упрощенной закупки пищевых продуктов для украинской армии на Prozorro, в одной из областей был выставлен лот на закупку еды. За него соревновалась компания, которая с 2016 года не осуществляла финансово хозяйственной деятельности и имеет закрытые банковские счета. Кроме того, цены у нее были самые высокие.
- Поэтому Минобороны отклонило предложение этой фирмы. В ответ она подала в суд и заблокировала процесс определения победителей. Министерство обороны обратилось в полицию. Подробнее об этом – читайте по ссылке.