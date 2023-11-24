Юрий Джигир заверил, что деньги уже запланированы в оборонном бюджете на 2024 год. Кстати, ранее министерство объясняло, как ускорило до 20 дней поставку нового оружия в ВСУ.

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Сколько денег заложили на ракетное оружие и боеприпасы

Один из основных приоритетов оборонного бюджета на 2024 год – это ракетное вооружение и боеприпасы… На это направление из средств, запланированных на 2024 год, уйдет примерно 175 миллиардов гривен,

– заявили в Минобороны Украины.

По словам заместителя Рустема Умерова, на военную технику потратят ориентировочно 80 миллиардов гривен.

"Следующим приоритетом является текущий ремонт поврежденной военной техники и закупка запчастей к ней", – заверили в министерстве.

Юрий Джигир пояснил, что правительство поставило перед Минобороны задачу – максимально контрактовать вооружение и военную технику украинского производителя.

"По нашим оценкам, более 190 миллиардов гривен из средств, которые будут контрактоваться в следующем году, останутся у отечественного производителя", – сказал Юрий Джигир.

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