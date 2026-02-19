Готовил покушение на чиновника и теракт: СБУ задержала еще одного вражеского агента

СБУ задержала очередного агента спецслужбы России, который готовил теракт. Фигурант планировал покушение на чиновника госучреждения, отвечающего за оборонную подготовку на Кировоградщине.

Детали расследования рассказали в Службе безопасности Украины.

Что известно о задержании агента России?

В ходе расследования оказалось, что фигурант следил за чиновником, чтобы взорвать его самодельной бомбой возле кафе в центре Кропивницкого. Задержали вражеского агента, когда он проводил доразведку на месте будущего преступления. Тогда он отчитался также куратору из ФСБ о готовности к взрыву.

По данным следствия, за подрывную деятельность задержан 27-летний мобилизованный, самовольно оставивший воинскую часть. Теперь он скрывался на Кировоградщине и искал "быстрые заработки" в телеграмм-каналах. Так его заметил сотрудник ФСБ, личность которого уже установили.

По указанию российского куратора агент следил за чиновником, на которого планировали покушение.

Для этого агент изучал распорядок дня потенциальной жертвы, основные локации ее пребывания и маршруты перемещения по улицам города,

– добавили в СБУ.

После фигурант передал в ФСБ координаты, и должен был получить инструкции для изготовления самодельной взрывчатки.

В СБУ сообщили, что у агента изъяли смартфон с доказательствами контактов с врагом во время обысков.

Сейчас задержанному сообщили о подозрении государственной измене в условиях военного положения по статье Уголовного кодекса Украины. Он находится под стражей. Вражескому агенту грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

