Там отрицают, что мужчина, которого подозревают в нападении на кандидата в президенты США Дональда Трампа, как-то связан с их подразделением. Об этом бригада "Азов" написала на своей странице в соцсети Х.

Смотрите также Подозреваемый в предполагаемом покушении на Трампа поддерживал Украину, – СМИ

Что сказали в "Азове" о Райане Уэсли Руте

В "Азове" отметили, что в соцсетях распространяется видео 2022 года с митинга в поддержку Мариупольского гарнизона в Киеве, на котором присутствовал подозреваемый в покушении на Дональда Трампа Райан Уэсли Раут. Однако сам американец не связан с бригадой

Видео, которое распространяют в сети с подозреваемым в покушении на Трампа / Видео с аккаунта @goddeketal в соцсети Х

Официально заявляем, что Райан Уэсли Раут не имеет никакого отношения к "Азову" и никогда не имел. Мирная демонстрация, на которой он присутствовал, была открытой, и к ней мог присоединиться каждый. На видео, снятое митингующими, он попал случайно,

– сказали в бригаде.

В "Азове" также считают, что распространение нарратива о возможной связи "Азова" с Райаном Уэсли Раутом подыгрывает российской пропаганде и дискредитирует 12 бригаду оперативного назначения Национальной гвардии Украины и СБУ в целом.

К слову, иностранные СМИ писали, что Рут интересовался войной в Украине. В одном из интервью американец рассказывал, что сначала хотел "приехать и воевать в Украине", но впоследствии начал вербовать иностранцев для боевых действий.

Кроме того, Рут, как сообщается, является автором самиздатской книги под названием "Ukraine's Unwinnable War". В этой работе он выражает свое разочарование из-за того, что его "не приняли в Интернациональный легион из-за нехватки боевого опыта". Он также отмечает, что чувствует "недостаток уважения со стороны украинцев и украинского правительства к себе и другим иностранным добровольцам".

Интересно, что представитель Интернационального легиона в комментарии изданию Euronews сказал, что Рут никогда не был частью легиона и никаким образом с ним не связан. Поэтому любые утверждения или предложения, указывающие на обратное, являются абсолютно неточными.