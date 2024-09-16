Там заперечили, що чоловік, якого підозрюють у нападі на кандидата в президенти США Дональда Трампа, якось пов’язаний із їхнім підрозділом. Про це бригада "Азов" написала на своїй сторінці у соцмережі Х.

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Що сказали в "Азові" про Раяна Веслі Рута

В "Азові" наголосили, що у соцмережах шириться відео 2022 року з мітингу на підтримку Маріупольського гарнізону в Києві, на якому був присутній підозрюваний у замаху на Дональда Трампа Раян Веслі Раут. Однак сам американець не пов'язаний з бригадою

Відео, яке ширять у мережі з підозрюваним у замаху на Трампа / Відео з акаунту @goddeketal у соцмережі Х

Офіційно заявляємо, що Раян Веслі Раут не має жодного стосунку до "Азова" і ніколи не мав. Мирна демонстрація, на якій він був присутній, була відкритою, і до неї міг приєднатися кожен. На відео, зняте мітингувальниками, він потрапив випадково,

– сказали у бригаді.

В "Азові" також вважають, що поширення наративу про можливий зв'язок "Азова" з Раяном Веслі Раутом підігрує російській пропаганді та дискредитує 12 бригаду оперативного призначення Національної гвардії України та СБУ загалом.

До слова, іноземні ЗМІ писали, що Рут цікавився війною в Україні. В одному з інтерв'ю американець розповідав, що спершу хотів "приїхати і воювати в Україні", але згодом почав вербувати іноземців для бойових дій.

Крім того, Рут, як повідомляється, є автором самвидавної книги під назвою "Ukraine's Unwinnable War". У цій роботі він висловлює своє розчарування через те, що його "не прийняли до Інтернаціонального легіону через брак бойового досвіду". Він також зазначає, що відчуває "брак поваги з боку українців та українського уряду до себе та інших іноземних добровольців".

Цікаво, що речник Інтернаціонального легіону в коментарі виданню Euronews сказав, що Рут ніколи не був частиною легіону і ніяким чином із ним непов'язаний. Тому будь-які твердження чи пропозиції, що вказують на протилежне, є абсолютно неточними.