Языковед в критическом состоянии, полиция ищет нападавшего: главное о покушении на Ирину Фарион

Во Львове вечером 16 июля было совершено покушение на украинского языковеда Ирину Фарион. В результате женщину госпитализировали в больницу в критическом состоянии, за ее жизнь борются медики.

Нападающего, который стрелял в Ирину Фарион, сейчас активно ищет полиция. Главное о покушении на Ирину Фарион – читайте в материале 24 Канала.

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Что известно о стрельбе в Ирину Фарион

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