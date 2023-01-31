Все началось после убийства офицера ФСБ, – Буданов рассказал, что пережил десяток покушений на себя
Источник:The Washington Post
Глава ГУР МО Кирилл Буданов испытал многочисленные покушения на себя. Все попытки покушения на Буданова начались с 2016 года.
Кирилл Буданов рассказал, что попытки покушения начались с того момента, когда в августе 2016 года в оккупированном Крыму был убит подполковник ФСБ России. Россияне приписывали убийство "украинским диверсантам".
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На Буданова совершили около 10 покушений
"И все покушения на мою жизнь начались после этого", – заявил Буданов. Глава ГУР ни подтвердил, ни опроверг свою причастность к операции. "Что-то случилось", – лаконично сказал Буданов.
The Washington Post со ссылкой на близкого к руководителю ГУР МО человека пишет, что на Буданова было совершено по меньшей мере 10 покушений.
Сообщается, что в 2019 году под его автомобиль была заложена бомба, но она сдетонировала преждевременно. Покушения заставили руководителя ГУР вести осторожную личную жизнь.
Как пишет издание, Буданов обычно находится в своем офисе и редко появляется в публичном пространстве.
"В его кабинете круглосуточно звучит классическая музыка, возможно это защита от любых попыток прослушать то, что говорят внутри", – предполагают в WP.
СБУ предотвратила покушения на Буданова и Резникова
- Генерал-майор СБУ Василий Малюк в декабре 2022 года информировал, что на главу ГУР Кирилла Буданова, а также министра обороны Украины Алексея Резникова пытались покушать. СБУ удалось это предотвратить.
- По словам Малыша, россияне постоянно работают над покушениями. В то же время, он отметил, что деталей раскрывать не будет, чтобы россияне не воспользовались информацией.
- Летом сообщалось, что СБУ задержала киллеров российских спецслужб, планировавших убить министра обороны Алексея Резникова и руководителя ГУР МО Украины Кирилла Буданова.
- За убийство каждой цели российские "кураторы" обещали вознаграждение в размере от 100 до 150 тысяч долларов США. Контрразведчики Службы безопасности задержали обоих злоумышленников, планировавших убить лидеров государства, в Ковеле.
- Установлено, что ДРГ сформировали кадровые сотрудники военной разведки России.