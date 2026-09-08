В настоящее время правоохранительные органы решают вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

Что известно о злоумышленнике?

Следствие установило, что подозреваемый ранее самовольно покинул воинскую часть. Отметим, что нападение произошло в Святошинском районе столицы недалеко от здания медицинского учреждения.

Следователи выяснили, что злоумышленник заранее подкарауливал свою жертву возле парковки. Когда директор оставил машину и вышел на улицу, нападавший приблизился и открыл прицельный огонь, после чего скрылся с места происшествия.

Правоохранители задержали военнослужащего. Следствие считает, что мотивом нападения могла стать смерть жены задержанного после лечения в этом медицинском центре.

В ходе экстренных обысков по месту жительства военнослужащего у него изъяли огнестрельное оружие, одежду и ноутбук. В компьютере обнаружили сохраненные материалы о потерпевшем и членах его семьи.

Напомним, что около 10:00 утра 3 сентября в Святошинском районе Киева произошло нападение на 71-летнего директора клиники репродуктологии. Сделав 23 выстрела, стрелок скрылся с места происшествия.