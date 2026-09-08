Наразі правоохоронці вирішують питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Що відомо про зловмисника?

Підозрюваний раніше самовільно залишив військову частину. Напад стався у Святошинському районі столиці неподалік будівлі медичного закладу.

Слідчі з'ясували, що зловмисник заздалегідь підстерігав свою жертву біля парковки. Коли директор залишив машину та вийшов на вулицю, нападник наблизився й відкрив прицільний вогонь, після чого втік із місця події.

Правоохоронці затримали військового. Слідство вважає, що мотивом нападу могла стати смерть дружини затриманого після лікування у цьому медичному центрі.

Під час невідкладних обшуків за місцем проживання військовослужбовця у нього вилучили вогнепальну зброю, одяг та ноутбук. У комп'ютері виявили збережені матеріали про потерпілого та членів його родини.