Про це повідомили у поліції Києва.

Що відомо про вбивство у Києві

Попередньо встановлено, що озброєний нападник чекав на потерпілого на вулиці.

Він здійснив понад 20 пострілів у 71-річного чоловіка, який тільки припаркувався і вийшов із салону автомобіля.

Потерпілого у важкому стані забрали до лікарні.

Стрілець втік з місця події. Наразі тривають заходи з затримання особи, причетної до скоєння злочину. Триває спеціальна поліцейська операція.

Правоохоронці встановлюють всі обставини, а також мотив скоєння злочину. Наразі кримінальне провадження уже розпочато за статтею про замах на умисне вбивство.