Про це повідомили у поліції Києва.
Що відомо про вбивство у Києві
Попередньо встановлено, що озброєний нападник чекав на потерпілого на вулиці.
Він здійснив понад 20 пострілів у 71-річного чоловіка, який тільки припаркувався і вийшов із салону автомобіля.
Потерпілого у важкому стані забрали до лікарні.Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
Стрілець втік з місця події. Наразі тривають заходи з затримання особи, причетної до скоєння злочину. Триває спеціальна поліцейська операція.
Правоохоронці встановлюють всі обставини, а також мотив скоєння злочину. Наразі кримінальне провадження уже розпочато за статтею про замах на умисне вбивство.