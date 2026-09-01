Трагедія сталася у Білгород-Дністровському районі. Про це повідомили у поліції Одеської області.

Що відомо про смерть дитини на Одещині

Смертельне поранення отримав 5-річний хлопчик.

31 серпня до поліції від лікарів надійшло повідомлення про його госпіталізацію у важкому стані.

Мати стверджувала, що син травмувався у дворі під час гри з молодшою сестрою. Але після розтину в його голові виявили кулю для пневматичної зброї.

Встановлено, що 30-річний співмешканець матері хлопчика причетний до його смерті, а 28-річна жінка свідомо приховала цей факт,

– повідомили у поліції.

Обох затримано, наразі вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання запобіжних заходів.

За фактом його смерті поліцейські розпочали 2 кримінальні провадження за статтями про умисне вбивство малолітньої дитини та приховування особливо тяжкого злочину.

У межах кримінальних проваджень буде проведено низку судових експертиз. Тривають слідчі дії для встановлення, за яких обставин заподіяно дитині смерть.

Нагадаємо, що на Одещині також розслідують жахливе вбивство 15-річної дівчинки. Правоохоронці знайшли її тіло у мішку зі зв'язаними руками на смітнику.

Попередньо, вона померла від удушення. Поліція затримала 19-річного жителя села, якого підозрюють у причетності до злочину.