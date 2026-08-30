Деталі трагедії розповіли в Одеській обласній прокуратурі.

Що відомо про загибель 15-річної дівчинки на Одещині?

У суботу, 29 серпня, правоохоронці знайшли на смітнику тіло 15-річної дівчинки. Її руки були зв'язані, а тіло заховане в мішок.

Попередньо, дитина померла від удушення. Точну причину смерті має встановити судово-медична експертиза.

Того ж дня поліція затримала 19-річного жителя села, якого підозрюють у причетності до злочину. Наразі з ним проводять слідчі дії. Правоохоронці вирішують питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу.

Підозрюваний у вбивстві 15-річної дівчинки / Фото прокуратура

Раніше поліція Одеської області повідомляла про пошуки 15-річної жительки Ізмаїльського району. 28 серпня близько 12:00 дівчинка пішла з дому та зникла. Пізніше стало відомо, що її знайшли без ознак життя.

Нагадаємо, що в Одесі сталася стрілянина у багатоквартирному будинку Київського району. За попередніми даними, 50-річний чоловік із мисливської рушниці застрелив своїх батьків і поранив брата. Батьки загинули на місці, а пораненого брата госпіталізували.

Після стрілянини чоловік зачинився у квартирі та забарикадувався. Коли поліцейські прибули на місце, він застрелився. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії. Кримінальне провадження відкрили за статтею про умисне вбивство двох або більше людей.