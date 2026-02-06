Генерал Алексеев давал защитникам "Азовстали" "слово офицера" относительно условий в плену, – Прокопенко

Заместитель начальника ГРУ Владимир Алексеев, на которого совершили покушение в Москве, в мае 2022 года пообещал украинским военным соблюдение Женевских конвенций в плену.

Об этом сообщил командир корпуса "Азов" и командующий украинским гарнизоном во время битвы за Мариуполь в 2022 году Денис Прокопенко.

Какую роль сыграл Алексеев в Мариуполе?

Денис Прокопенко рассказал, что генерал-лейтенант Владимир Алексеев был старшим российских представителей на переговорах во время выхода Мариупольского гарнизона с "Азовстали".

Именно он обещал, что Россия якобы будет придерживаться Женевской конвенции об обращении с военнопленными и "гарантировал нормальные условия содержания для наших пленных". Также подпись Алексеева стояла под соответствующим документом, который согласовали тогда в Мариуполе.

В ответ украинская сторона передала Алексееву трех российских военнопленных, захваченных в Мариуполе.

Слово офицера, уроженца Винницкой области, предателя своей Родины, оказалось ничего не стоит. Регулярные пытки пленных азовцев, отсутствие медицинской помощи и голод тому подтверждение,

– написал Прокопенко.

По данным ГУР МО, Владимир Алексеев является ответственным за подготовку данных для ударов по гражданским объектам в Украине, а также за организацию так называемого "референдума" в Херсонской области.

Даже если на этот раз Алексеев выживет, спокойно он уже не будет спать. И однажды дело будет доведено до конца,

– подытожил Денис Прокопенко.

Освобожденный из плена офицер "Азова" Константин Кожекин ранее рассказал, что письмо, в котором содержалось обещание освобождения украинских защитников из плена в течение трех – четырех месяцев, у "Редиса" забрали во время первого же допроса.

Что известно о покушении на Алексеева?