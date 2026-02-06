Генерал Алексеев давал защитникам "Азовстали" "слово офицера" относительно условий в плену, – Прокопенко
- Генерал Владимир Алексеев обещал украинским военным соблюдение Женевских конвенций в плену, но эти обещания не были выполнены.
- Алексеев был ответственен за подготовку данных для ударов по гражданским объектам в Украине и организацию "референдума" в Херсонской области.
Заместитель начальника ГРУ Владимир Алексеев, на которого совершили покушение в Москве, в мае 2022 года пообещал украинским военным соблюдение Женевских конвенций в плену.
Об этом сообщил командир корпуса "Азов" и командующий украинским гарнизоном во время битвы за Мариуполь в 2022 году Денис Прокопенко.
Какую роль сыграл Алексеев в Мариуполе?
Денис Прокопенко рассказал, что генерал-лейтенант Владимир Алексеев был старшим российских представителей на переговорах во время выхода Мариупольского гарнизона с "Азовстали".
Именно он обещал, что Россия якобы будет придерживаться Женевской конвенции об обращении с военнопленными и "гарантировал нормальные условия содержания для наших пленных". Также подпись Алексеева стояла под соответствующим документом, который согласовали тогда в Мариуполе.
В ответ украинская сторона передала Алексееву трех российских военнопленных, захваченных в Мариуполе.
Слово офицера, уроженца Винницкой области, предателя своей Родины, оказалось ничего не стоит. Регулярные пытки пленных азовцев, отсутствие медицинской помощи и голод тому подтверждение,
– написал Прокопенко.
По данным ГУР МО, Владимир Алексеев является ответственным за подготовку данных для ударов по гражданским объектам в Украине, а также за организацию так называемого "референдума" в Херсонской области.
Даже если на этот раз Алексеев выживет, спокойно он уже не будет спать. И однажды дело будет доведено до конца,
– подытожил Денис Прокопенко.
Освобожденный из плена офицер "Азова" Константин Кожекин ранее рассказал, что письмо, в котором содержалось обещание освобождения украинских защитников из плена в течение трех – четырех месяцев, у "Редиса" забрали во время первого же допроса.
Что известно о покушении на Алексеева?
Утром в пятницу, 6 февраля, стало известно, что в Москве пытались застрелить генерал-лейтенанта Владимира Алексеева.
По данным россиян, неизвестный несколько раз выстрелил в Алексеева в одном из жилых домов на Волоколамском шоссе и скрылся с места происшествия.
Раненого Алексеева в тяжелом состоянии доставили в реанимацию. В связи с нападением на генерала российские правоохранители открыли уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте огнестрельного оружия.