Кремлю через обмен вернули преступника, который пытался взорвать авто Буданова в 2019 году, – СМИ

Один из исполнителей неудачного покушения на Кирилла Буданова в 2019 году впоследствии был осужден в Украине и попал в списки на обмен. После возвращения в Россию он присоединился к боевым подразделениям и пошел на войну против Украины.

Тогда еще глава ГУР руководил обменом военнопленных. Об этом глава ОП Кирилл Буданов рассказал в интервью для издания "Бабель".

Что рассказал Буданов об исполнителе покушения, которого вернули во время обмена пленными?

Буданов рассказал о случае неудачного покушения в 2019 году. Тогда офицера разведки Кирилла Буданова хотели взорвать в собственном автомобиле. Операция российских агентов сорвалась из-за преждевременной детонации взрывного устройства. Один из нападавших смог убежать, однако впоследствии его задержали. Исполнителей покушения осудили – они получили семь и восемь лет тюрьмы.

Один из участников неудачного нападения на украинского разведчика в 2019 году он попал в список на обмен. После отбытия части наказания его передали российской стороне.

Тимур Дзортов вернулся в Россию в 2024 году, именно тогда обмены военнопленными координировал Кирилл Буданов. Впоследствии стало известно, что после возвращения в Россию мужчина присоединился к ингушскому батальону "Эрзи" и оказался на войне против Украины.

Справочно. Кирилл Буданов начал службу в ГУР еще в 2007 году. В 2020 году указом Президента Украины назначен начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины. С мая 2022 года возглавляет Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. С января 2026 года возглавляет Офис Президента Украины.

Что известно о последнем обмене военнопленными?

С начала полномасштабного вторжения России в Украину состоялось 73 обмена военнопленными. Известно, что последний состоялся 24 апреля. Тогда домой из российской неволи вернулись 193 защитника.

В рамках обмена в Украину вернули военных из ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Нацполиции, Государственной специальной службы транспорта. Они защищали страну на Луганском, Донецком, Харьковском, Запорожском и Курском направлениях.

Среди пленных много ребят 2000-х годов рождения, а также – раненых защитников. Большинство из них находились на территории Чечни, против некоторых сфабриковали уголовные дела. Самому молодому защитнику исполнилось 24 года. Самому старшему – 60 лет.

Украинский омбудсман Дмитрий Лубинец рассказал, что все военные, кроме одного защитника, не были подтверждены в плену через Международный Комитет Красного Креста. Их пребывание на территории России удалось подтвердить из других источников.