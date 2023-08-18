Покушение на замглавы налоговой Сокура: в полиции назвали возможный мотив
На заместителя главы налоговой Евгения Сокура 17 августа попытались совершить покушение. В полиции рассказали, что является основным мотивом попытки преступления.
Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский в эфире телемарафона рассказал, что полиция предупредила нападение, когда подозреваемые с заготовленными битами направлялись в сторону подъезда, из которого должен был выйти Сокур. В офисе генпрокурора рассказывали, что чиновника хотели покалечить бейсбольными битами, пишет 24 Канал.
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Какой главный мотив покушения на Сокура
Иван Выговский рассказал, что информацию о подготовке преступления оперативники получили заранее. Так правоохранители смогли спасти чиновника.
Глава нацполиции пояснил, что задержанные имели фото должностного лица и его машины. Это указывает на заказной характер преступления.
Кто сейчас заказал его – устанавливаем. Сейчас уже определенная информация есть,
– заверил Выговский.
По его данным, основной мотив, который сейчас рассматривает полиция, – это профессиональная деятельность.
"В принципе, он и сам также подтверждает, что наиболее вероятным мотивом является его профессиональная деятельность. Но мы рассматриваем и другие версии. Будет понятно, когда узнаем заказчика нападения", – объяснил глава украинской полиции.
Иван Выговский рассказал, что утром 18 августа задержанным объявили подозрение в готовке к нанесению тяжких телесных повреждений. Они находятся в СИЗО. В ближайшее время им будут выбирать меру пресечения.
Гетманцев говорил о схемщиках
По словам Гетьманцева, являющегося главой комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, заказчики – схемщики, потерявшие "бизнес" и перешедшие границу.
Евгения удалось спасти слаженными действиями уголовного розыска. Низкий поклон профессионалам из Департамента уголовного розыска Нацпола,
– заявил нардеп.
Что известно о попытке покушения на Сокура
- Нардеп Даниил Гетманцев заявил, что 17 августа якобы произошло покушение на убийство заместителя главы Государственной налоговой службы Евгения Сокура.
- Глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко подтвердил данную информацию. Он заявил, что полиция предотвратила нападение и задержала нападающих на "горячем".
- Впоследствии правоохранители объяснили, что они задержали двух ранее судимых мужчин 27 и 31 года. Они являются жителями одной из областей Украины, а не киевлянами.
- Полиция сообщила, что задержанные приехали в Киев специально, чтобы выполнить "заказ". В частности, покалечить заместителя главы налоговой службы Евгения Сокура. Им грозит до 10 лет тюрьмы.