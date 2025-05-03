Угроза будет и после войны: как Украине предотвращать покушения на активистов

На активиста и волонтера Сергея Стерненко совершили покушение, нападавшую удалось задержать. Это не первый случай давления на известных общественных деятелей и, к сожалению, попытки россиян осуществить подобные покушения продолжатся.

Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Валентин Гладких, добавив, что их эффективность будет зависеть от действий других уполномоченных людей. В ситуации со Стерненко Служба безопасности отработала очень хорошо.

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Нужен целый комплекс действий

Неоднократно появлялась информация о попытках покушения на президента, известных активистов, военных. Известно, что СБУ предотвратила ряд террористических актов, которые планировали осуществить в местах скопления людей.

Перечень лиц, которые могут стать объектами покушения, достаточно большой. Для того, чтобы предотвратить это, нужен комплексный подход, начиная от агентуры, контрразведки,

– сказал политолог.

Не последнюю роль должна играть борьба с преступностью. К сожалению, остаются люди, для которых заказные убийства являются якобы оправданным шагом. Так они хотят заработать деньги, иногда, удовлетворяют свои идеологические мотивы.

"Я думаю, это лишь "первые лучики". Не стоит думать, что россияне прекратят эту практику. У меня есть прогноз, что это продолжится даже после завершения войны", – добавил Валентин Гладких.

Так что, актуальность усиления спецслужб, правоохранительных органов еще долго будет оставаться.

Напомним, на активиста Сергея Стерненко 1 мая 2025 года совершили покушение. В него выстрелила женщина, когда он выходил из дома. Благодаря быстрой реакции работника СБУ нападающую удалось задержать. Сам активист ранен, но его жизни ничего не угрожает.