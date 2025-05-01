Нападение на Стерненко: все, что известно на данный момент

На активиста и волонтера Сергея Стерненко было совершено нападение 1 мая. Его пыталась убить женщина из огнестрельного оружия.

Сейчас жизни активиста ничего не угрожает. 24 Канал собрал все, что известно о нападении на Стерненко.

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