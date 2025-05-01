Нападение на Стерненко: все, что известно на данный момент
На активиста и волонтера Сергея Стерненко было совершено нападение 1 мая. Его пыталась убить женщина из огнестрельного оружия.
Сейчас жизни активиста ничего не угрожает. 24 Канал собрал все, что известно о нападении на Стерненко.
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Сотрудники СБУ предотвратили убийство известного общественного активиста и волонтера Сергея Стерненко. Сегодня на него было совершено покушение из огнестрельного оружия. Благодаря профессиональным и мгновенным действиям сотрудников СБУ нападающая задержана на месте, Сейчас проводятся оперативно-следственные действия. В СБУ пообещали информировать отдельно о ходе ситуации. Спасибо СБУ за молниеносную реакцию. Если бы не они – я бы ничего уже не мог писать, Он добавил, что сотрудники Службы безопасности буквально спасли ему жизнь. В своих соцсетях 1 мая в 13:32 Сергей Стерненко сообщил, что на него напали. Он также рассказал, что получил ранения. К счастью, жизни активиста ничего не угрожает.
СБУ опубликовала фото напавшей на Стерненко нападающей
Подробности нападения на Стерненко от СБУ
– говорится в сообщении.
Жизнь Стерненко спасли сотрудники СБУ
– написал Сергей Стерненко.
На Стерненко совершили нападение
Сотрудники СБУ предотвратили убийство известного общественного активиста и волонтера Сергея Стерненко.
Сегодня на него было совершено покушение из огнестрельного оружия. Благодаря профессиональным и мгновенным действиям сотрудников СБУ нападающая задержана на месте,
Сейчас проводятся оперативно-следственные действия. В СБУ пообещали информировать отдельно о ходе ситуации.
Спасибо СБУ за молниеносную реакцию. Если бы не они – я бы ничего уже не мог писать,
Он добавил, что сотрудники Службы безопасности буквально спасли ему жизнь.
В своих соцсетях 1 мая в 13:32 Сергей Стерненко сообщил, что на него напали. Он также рассказал, что получил ранения. К счастью, жизни активиста ничего не угрожает.