Республиканцы могут воспользоваться, – эксперт NISS о последствиях стрельбы на ужине с Трампом

Вечером 25 апреля во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в отеле Washington Hilton раздались выстрелы. Дональда Трампа, его жену, а также других высокопоставленных чиновников, которые там присутствовали, срочно эвакуировали. Позже стало известно о вероятной попытке покушения на президента США.

Главный консультант Национального института стратегических исследований (NISS) Иван Ус в разговоре с 24 Каналом предположил, что именно произошло в отеле Washington Hilton. Также он спрогнозировал, какие будут последствия покушения для политической карьеры президента США.

Ус напомнил, что это не первое покушение на Трампа. Во время его избирательной кампании в 2024 году были попытки его убить.

Обратите внимание! На Дональда Трампа совершались покушения во время его предвыборной кампании в 2024 году. В частности один из них состоялся в Батлере, штат Пенсильвания 13 июля 2024 года. Тогда 20-летний Томас Крукс выстрелил на митинге, но промахнулся и Трамп остался жив. Также 15 сентября 2024-го агенты Секретной службы заметили вооруженного мужчину вблизи поля для гольфа, где играл Трамп. Покушение на республиканца пытался совершить 58-летний Райан Раут.

"Можно предположить, что частично подобными инцидентами могут воспользоваться республиканцы, команда Трампа для того, чтобы повысить его рейтинг. Потому что покушение, которое состоялось на митинге в Пенсильвании во время выборов, в конце концов помогло Трампу одержать победу", – заметил главный консультант NISS.

Сегодня ситуация схожа с теми событиями. В США в ноябре 2026-го должны состояться выборы в Конгресс. Сейчас, по его словам, все идет к тому, что демократы возьмут большинство в Нижней палате, где именно могут провозглашать импичмент. Далее нужно утверждение его в Сенате, где также могут получить большинство оппоненты Трампа.

Если демократы сохранят свои позиции, а где-то и усилятся благодаря голосам в классических республиканских Штатах, а такие прецеденты уже есть, то это, конечно, неприятная история для президента США.

В то же время история с попыткой покушения на Трампа может добавить ему определенных плюсов,

– отметил он.

Однако нельзя игнорировать тот факт, что негатив в отношении Трампа в американском обществе существует. Согласно недавним рейтингам, поддержка его экономической политики упала до самого низкого показателя – 29%. И это, по мнению эксперта NISS, является неприятным звонком для Трампа.

Можно предположить, что недовольство, которое существует в американском обществе политикой Трампа, может привести к подобным инцидентам. Вопрос, по мнению Ивана Уса, в том, возможны ли повторения таких событий в течение года.

Поэтому службы безопасности и охраны президента США должны очень хорошо работать и отслеживать, все, что происходит рядом не только с Трампом, но и с другими высокопоставленными чиновниками и США, и других стран мира.

Что известно о покушении на Трампа в отеле Washington Hilton?

Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп 25 апреля присутствовали на ужине ассоциации корреспондентов Белого дома. Во время мероприятия в бальный зал отеля Washington Hilton ворвался вооруженный мужчина. В помещении якобы прозвучало от 4 до 6 выстрелов. Стрелок, которым был 31-летний учитель Коул Томас Аллен, пытался прорвать кордон охраны, но его остановили.

Мужчина пришел в отель с дробовиком, пистолетом и ножами. Он заявил правоохранителям, что хотел попасть в чиновников администрации Трампа.

Сразу, когда раздались выстрелы, президента США и первую леди эвакуировали. Так же как и вице-президента Джей Ди Венса, который также присутствовал на ужине.

По мнению политолога Максима Несвитайлова, это покушение выглядит очень странным, ведь школьный учитель, вооруженный до зубов, просто пробежал между работниками Секретной службы, и только вдогонку они начали стрелять. Он предполагает, что это покушение могли если не организовать, то по крайней мере допустить его, чтобы, вероятно, повысить рейтинг Трампа.