Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень (NISS) Іван Ус у розмові з 24 Каналом припустив, що саме відбулося у готелі Washington Hilton. Також він спрогнозував, які будуть наслідки замаху для політичної кар'єри президента США.

Як замах на Трампа може зруйнувати плани демократів?

Ус нагадав, що це не перший замах на Трампа. Під час його виборчої кампанії у 2024 році були спроби його вбити.

Зверніть увагу! На Дональда Трампа здійснювалися замахи під час його передвиборчої кампанії у 2024 році. Зокрема один з них відбувся у Батлері, штат Пенсильванія 13 липня 2024 року. Тоді 20-річний Томас Крукс вистрелив на мітингу, але промахнувся і Трамп залишився живим. Також 15 вересня 2024-го агенти Секретної служби помітили озброєного чоловіка поблизу поля для гольфу, де грав Трамп. Замах на республіканця намагався вчинити 58-річний Раян Раут.

"Можна припустити, що частково подібними інцидентами можуть скористатися республіканці, команда Трампа для того, щоб підвищити його рейтинг. Тому що замах, який відбувся на мітингу у Пенсильванії під час виборів, зрештою допоміг Трампу здобути перемогу", – зауважив головний консультант NISS.

Сьогодні ситуація схожа з тими подіями. У США у листопаді 2026-го мають відбутися вибори до Конгресу. Наразі, за його словами, все йде до того, що демократи візьмуть більшість у Нижній палаті, де саме можуть проголошувати імпічмент. Далі потрібно затвердження його у Сенаті, де також можуть отримати більшість опоненти Трампа.

Якщо демократи збережуть свої позиції, а десь і посиляться завдяки голосам у класичних республіканських Штатах, а такі прецеденти вже є, то це, звісно, неприємна історія для президента США.

Водночас історія зі спробою замаху на Трампа може додати йому певних плюсів,

– зауважив він.

Однак не можна ігнорувати той факт, що негатив щодо Трампа в американському суспільстві існує. Відповідно до недавніх рейтингів, підтримка його економічної політики впала до найнижчого показника – 29%. І це, на думку експерта NISS, є неприємним дзвінком для Трампа.

Можна припустити, що невдоволеність, яка існує в американському суспільстві політикою Трампа, може призвести до подібних інцидентів. Питання, на думку Івана Уса, у тому, чи можливі повторення таких подій впродовж року.

Тому служби безпеки і охорони президента США мають дуже добре працювати і відстежувати, все, що відбувається поруч не лише з Трампом, а й з іншими високопосадовцями й США, й інших країн світу.

Що відомо про замах на Трампа готелі Washington Hilton?

Дональд Трамп та перша леді Меланія Трамп 25 квітня були присутні на вечері асоціації кореспондентів Білого дому. Під час заходу до бальної зали готелю Washington Hilton увірвався озброєний чоловік. У приміщенні нібито пролунало від 4 до 6 пострілів. Стрілець, яким виявися 31-річний вчитель Коул Томас Аллен, намагався прорвати кордон охорони, але його зупинили.

Чоловік прийшов до готелю з дробовиком, пістолетом і ножами. Він заявив правоохоронцям, що хотів поцілити у посадовців адміністрації Трампа.

Одразу, коли пролунали постріли, президента США та першу леді евакуювали. Так само як і віцепрезидента Джей Ді Венса, який був також присутній на вечері.

На думку політолога Максима Несвітайлова, цей замах виглядає дуже дивним, адже шкільний вчитель, озброєний до зубів, просто пробіг між працівниками Секретної служби, й тільки навздогін вони почали стріляти. Він припускає, що цей замах могли якщо не організувати, то принаймні допустити його, щоб, імовірно, підвищити рейтинг Трампа.