Она спасала "самое дорогое", а он доедал салат: в сети завирусились видео с покушения на Трампа

25 апреля на торжественном ужине с участием Трампа и его администрация произошла стрельба. Двое присутствующих на мероприятии удивили своим поведением.

Так, пока все в бальном зале пытались убежать и найти укрытие, один из гостей спокойно уплетал свой салат с бурратой. Этим примером невозмутимости среди хаоса оказался ведущий агент компании Creative Artists Agency Майкл Гланц. Об этом пишет The News York Times.

Смотрите также Покушение на Трампа или нечто другое: эксперты разобрали странные моменты стрельбы в Вашингтоне

Как Гланц объяснил свое поведение?

Майкл Гланц сказал, что ему и в голову не приходило падать на пол, как всем остальным, хотя он слышал выстрелы извне зала.

Мужчина заявил, что суматоха его не смутила, он хотел увидеть, что происходит.

Я ньюйорковец. Мы живем среди сирен и постоянной активности. Я не испугался. Там сотни агентов Секретной службы буквально перелетали через столы и стулья, а я хотел посмотреть,

– рассказал Гланц.

Видео с ним быстро стало вирусным в соцсетях, где его прозвали "человек с салатом". Многие спрашивали агента Creative Artists Agency, почему он не упал на пол.

Гланц объяснил, что имел на это две причины. Во-первых, у него больная спина. Даже, если бы он лег на пол, ему пришлось бы звать на помощь людей, чтобы они его подняли.

Во-вторых, мужчина признался, что помешан на гигиене.

"Да ни за что на свете я не лез бы в своем новом смокинге на грязный пол в Hilton. Этого просто не случилось бы", – заявил он.

Еще одна женщина "прославилась" после стрельбы

Уже когда выстрелы стихли, другой звездой вечера стала женщина, которая пыталась спасти "самое дорогое". Об этом пишет The New York Post.

Камеры зафиксировали женщину, которая беззаботно забирала бутылки вина после стрельбы на ужине корреспондентов Белого дома.

Пока толпы журналистов и других гостей бежали из бального зала отеля Washington Hilton, неизвестная блондинка в роскошном черном меху направилась прямо к столу, чтобы запастись алкоголем.

Поскольку стрельба произошла в начале вечера, во время подачи салата, на столах по всему залу осталось много недопитого вина.

Личность женщины пока не установлена, и непонятно, была ли она журналисткой, или другой гостьей.

Видео с тем, как она забирает вино, быстро стало вирусным.

Пользователи сети разделились во мнениях: одни посчитали это неуместным на фоне события, которое могло закончиться трагедией, если бы стрелка не остановили, другие же – вполне прагматичным решением учитывая высокую стоимость роскошного ужина.

Стрельба в отеле Washington Hilton: что известно

25 апреля вечером в отеле Washington Hilton проходил ужин с участием администрации Трампа и корреспондентов Белого дома.

В бальный зал, где проходило мероприятие, попытался прорваться вооруженный мужчина. Он произвел выстрелы, ранив офицера Секретной службы.

Нападавшего задержали. Им оказался 31-летний учитель из Калифонии. В сообщениях в соцсети мужчина выражал антитрамповские взгляды.

Также он активно поддерживал Украину и критиковал сокращение помощи со стороны США.